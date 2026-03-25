Köldu lofti beint til landsins og djúp lægð nálgast

Hæð yfir Grænlandi og lægð við Noreg beina köldu lofti yfir landið í dag. Veðurstofan á von á fremur hægum vindi víðast hvar en austantil megi þó búast við norðvestan strekkingi eða allhvössum vindi.
Á vef Veðurstofunnar segir að kalda loftinu fylgi dálítil él norðanlands og einnig við vesturströndina þegar líður á daginn. Í öðrum landshlutum verður þó þurrt og allvíða bjart.
Frost verður yfirleitt á bilinu tvö til tíu stig í dag, en herðir á frosti í innsveitum í kvöld.
„Í nótt kemur djúp lægð inn á Grænlandshaf, skil frá henni ganga norðaustur yfir landið á morgun og valda illviðri í flestum landshlutum.
Það snýst því í vaxandi suðaustan- og austanátt í nótt, víða 18-28 m/s í fyrramálið og talsverð snjókoma eða slydda, hvassast suðvestanlands, en hægari og úrkomuminna um landið norðaustanvert. Eftir hádegi fer veður ört batnandi á Suður- og Vesturlandi í kjölfar skilanna með sunnan strekkingi og slydduéljum, en norðan- og austantil má búast við austan hvassviðri og snjókomu fram á kvöld. Hlýnar smám saman.
Fyrir hádegi á morgun má því búast við sannkallaðri stórhríð á Suður- og Vesturlandi, gular og appelsínugular viðvaranir hafa verið gefnar út og ferðalög ekki ráðleg. Eins og fyrr segir mun veður fara ört batnandi á þessum slóðum eftir hádegi, en norðan- og austanlands er líklegt að veðrið valdi samgöngutruflunum fram á kvöld,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á fimmtudag: Suðaustan 18-28 m/s um morguninn og talsverð snjókoma eða slydda, hvassast suðvestantil, en hægari og úrkomuminna um landið norðaustanvert. Snýst í sunnan 8-15 eftir hádegi með slydduéljum, en suðaustan hvassviðri og snjókoma norðan- og austantil fram á kvöld. Hlýnar í veðri, hiti um eða yfir frostmarki síðdegis.
Á föstudag: Gengur í norðan 13-23 vestantil, hvassast og snjókoma á Vestfjörðum, annars stöku él. Hægari vindur og skúrir eða él í öðrum landshlutum. Norðan og norðvestan 10-18 og snjókoma síðdegis, en úrkomulítið syðra. Kólnar smám saman. Hvessir suðaustantil um kvöldið.
Á laugardag: Minnkandi norðvestanátt um morguninn og styttir upp, frost 1 til 8 stig. Vaxandi suðaustanátt eftir hádegi, 18-25 og snjókoma eða slydda undir kvöld, en heldur hægari og úrkomuminna um landið norðaustanvert. Hlýnar í veðri.
Á sunnudag: Norðlæg eða breytileg átt og snjókoma eða slydda, en dálítil slydduél sunnanlands. Hiti kringum frostmark.
Á mánudag: Vestlæg eða breytileg átt og él, en þurrt að mestu á Suðaustur- og Austurlandi. Hiti breytist lítið.
Á þriðjudag: Vestlæg átt og él víða um land. Kalt í veðri.