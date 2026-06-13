Innlent

Límdu efnin á fætur sína

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Fólkið var tekið í tollinum á Keflavíkurflugvelli.
Fólkið var tekið í tollinum á Keflavíkurflugvelli. Vísir/Vilhelm

Tveir voru dæmdir í þriggja ára fangelsi fyrir innflutning á tveimur og hálfu kílói af kókaíni. Málinu var áfrýjað til Landsréttar sem staðfesti dóm Héraðsdóms Reykjaness.

Fíkniefnin fluttu þau með flugi frá Alicante á Spáni til Keflavíkurflugvallar. Hvort þeirra var með rúmlega eitt kíló af kókaíni límt á fætur sína innanklæða við komu þeirra til landsins. Efnið var með 77 til 85 prósent styrkleika og var ætlað til söludreifingar á Íslandi. 

Tvímenningarnir gengust við innflutningi fíkniefnisins en neituðu því að hafa unnið saman að honum í Héraðsdómi Reykjaness. Ríkissaksóknari skaut málinu til Landsréttar þann 10. nóvember 2025 í samræmi við yfirlýsingu ákærðu um að refsing þeirra yrði milduð og þau sýknuð af samverkabroti. 

Landsréttur staðfesti hinn áfrýjaða dóm um að þau hefðu í sameiningu flutt efnin til landsins og bæru því bæði refsiábyrgð. Bæði voru því sakfelld fyrir að hafa flutt samtals tvö og hálft kíló af kókaíni til landsins.

Þau sakfelldu voru dæmd í þriggja ára fangelsi auk þess að greiða sakarkostnað og allan áfrýjunarkostnað málsins, þar á meðal málsvarnarlaun verjenda sinna. 

Dómsmál Smygl Fíkniefnabrot Keflavíkurflugvöllur

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