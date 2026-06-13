Límdu efnin á fætur sína Áróra L Davíðsdóttir skrifar 13. júní 2026 21:23 Fólkið var tekið í tollinum á Keflavíkurflugvelli. Vísir/Vilhelm Tveir voru dæmdir í þriggja ára fangelsi fyrir innflutning á tveimur og hálfu kílói af kókaíni. Málinu var áfrýjað til Landsréttar sem staðfesti dóm Héraðsdóms Reykjaness. Fíkniefnin fluttu þau með flugi frá Alicante á Spáni til Keflavíkurflugvallar. Hvort þeirra var með rúmlega eitt kíló af kókaíni límt á fætur sína innanklæða við komu þeirra til landsins. Efnið var með 77 til 85 prósent styrkleika og var ætlað til söludreifingar á Íslandi. Tvímenningarnir gengust við innflutningi fíkniefnisins en neituðu því að hafa unnið saman að honum í Héraðsdómi Reykjaness. Ríkissaksóknari skaut málinu til Landsréttar þann 10. nóvember 2025 í samræmi við yfirlýsingu ákærðu um að refsing þeirra yrði milduð og þau sýknuð af samverkabroti. Landsréttur staðfesti hinn áfrýjaða dóm um að þau hefðu í sameiningu flutt efnin til landsins og bæru því bæði refsiábyrgð. Bæði voru því sakfelld fyrir að hafa flutt samtals tvö og hálft kíló af kókaíni til landsins. Þau sakfelldu voru dæmd í þriggja ára fangelsi auk þess að greiða sakarkostnað og allan áfrýjunarkostnað málsins, þar á meðal málsvarnarlaun verjenda sinna. Dómsmál Smygl Fíkniefnabrot Keflavíkurflugvöllur Mest lesið Geirdís geti leitað á tjaldsvæði og greitt markaðsverð Innlent Húðlæknir bregst við brúnkutískunni Innlent „Þú getur ekkert forðað þér, það verður bara að takast á við þetta“ Innlent „Afleiðingarnar muni vara í einhver ár jafnvel“ Erlent Þremur skemmtistöðum lokað í sameiginlegum aðgerðum Innlent Bandaríkjastjórn lokar á aðgang erlendra ríkisborgara Innlent „Okkur er gert að vera áfram í drullusvaðinu á Sævarhöfða“ Innlent Áfall fyrir bæjarfélagið Innlent Fleiri hlynntir en andvígir samkvæmt nýrri könnun Innlent Kominn með nóg af tímasetningu lögreglu Innlent Fleiri fréttir Skjálfti í Bárðarbungu að stærð 4,8 Límdu efnin á fætur sína Kominn með nóg af tímasetningu lögreglu Fleiri hlynntir en andvígir samkvæmt nýrri könnun Geirdís geti leitað á tjaldsvæði og greitt markaðsverð Krapvélar í yfirvinnu í góða veðrinu Bandaríkjastjórn lokar á aðgang erlendra ríkisborgara Áfall fyrir bæjarfélagið „Okkur er gert að vera áfram í drullusvaðinu á Sævarhöfða“ Lokað vegna skorts á starfsleyfi „Við horfum bjartsýn fram á veg“ Þrjár aflýsingar hjá Icelandair Hægt að skoða þyrlur og sprengjuleitarbúnað Gæslunnar Viðgerð Herjólfs dregst um þrjár vikur: „Vonum að þetta fari nú að verða búið“ Tilgangslaust stríð og æfir hjólabúar „Þú getur ekkert forðað þér, það verður bara að takast á við þetta“ Hlaðvarparar hrósa sigri: „Logi er greinilega nettur gæi“ Bein útsending: Brautskráning Háskóla Íslands Húðlæknir bregst við brúnkutískunni Þremur skemmtistöðum lokað í sameiginlegum aðgerðum Eldhaf gaus upp í vélarrúmi og skipið rak í þrjá tíma Sæbrautargátan leyst: Það er 58, ekki 60 - en samt ekki alveg Ríkisstjórnin ýmist bensínlaus bátur eða á leikskóla í platheimi Friðarsamkomulag, rauð ljós á Sæbraut og ógeðfelldar lýsingar í dómsal Njósnarar enn í lögsögunni Felldi loks tár þegar andlát eiginmannsins var rætt „Af hverju má ég vera í Hveragerði en Grindvíkingar ekki í Grindavík?“ Hittust átta sinnum til að úrskurða um risaeðlubeinin Bólar ekkert á ályktun ungra miðflokksmanna Kviknaði í raftæki Sjá meira