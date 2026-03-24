Í morgun gaf Veðurstofa Íslands út gula veðurviðvörun fyrir landið allt á fimmtudaginn vegna suðaustan hríðarbyls. Viðvörunin tekur gildi klukkan fimm að morgni fimmtudags og gildir til klukkan 18 sama dag. Viðvörunin hefur nú verið uppfærð þar sem útlit er fyrir enn verra veður.
Viðvörunin sem gefin var út í morgun hljóðaði upp á suðaustan 15 til 23 metra á sekúndu með snjókomu og hríð, fyrst suðvestantil. Um hádegisbil yrði suðvestan 8 til 13 metrar á sekúndu og skúrir suðvestantil.
Í uppfærðri viðvörun segir að suðaustan stormur eða rok, 18 til 28 metrar á sekúndu með talsverðri snjókomu eða slyddu gangi norðaustur yfir landið á fimmtudag.
Einnig megi búast við mjög hvössum viðhviðum við fjöll, 35 til 45 metrum á sekúndu.
„Veðrið fer að ganga niður suðvestantil á landinu um hádegi, en norðaustantil á landinu um kvöldið. Samgöngutruflanir eru líklegar, lokanir á vegum og tafir í flugsamgöngum. Fólki er bent á að sýna varkárni og fylgjast með veðurspám.“
Í fyrramálið verði gerðar viðvaranir fyrir hvert spásvæði út frá því hvernig veðurspá er þar og fyrir hvaða tíma viðvörunin gildir.