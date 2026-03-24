Veður

Gefa út gula við­vörun fyrir allt landið

Atli Ísleifsson skrifar
Viðvörun gildir fyrir landið allt milli klukkan 5 á fimmtudagsmorgni til 18 um kvöld. Veðurstofan

Veðurstofan hefur gefið út gula viðvörun fyrir landið allt á fimmtudaginn vegna suðaustan hríðarbyls sem von er á. Viðvörunin tekur gildi klukkan fimm að morgni fimmtudags og gildir til klukkan 18 sama dag.

Á vef Veðurstofunnar segir að spáð sé suðaustan 15 til 23 metrar á sekúndu með snjókomu og hríð, fyrst suðvestantil. Um hádegisbil verði suðvestan 8 til 13 metrar á sekúndu og skúrir suðvestantil.

„Búast má við talsverðri eða mikilli snjókomu og skafrenningi með lélegu skyggni. Samgöngutruflanir eru líklegar, lokanir á vegum og tafir í flugsamgöngum.

Fólki er bent á að sýna varkárni og fylgjast með veðurspám,“ segir á vef Veðurstofunnar.

