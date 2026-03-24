Lægðin sem olli illviðrinu í gær er nú fyrir austan land og fjarlægist smám saman. Veðurspáin gerir ráð fyrir norðan- og norðaustanátt í dag, víða átta til fimmtán metrar á sekúndu og él, en heldur hvassara og snjókoma austanlands fram eftir morgni.
Á vef Veðurstofunnar segir að það muni stytta upp við Faxaflóa eftir hádegi. Frost verður á bilinu núll til sjö stig.
Gular viðvaranir vegna veðurs eru enn í gildi á hluta landsins eða frá Vestfjörðum og norður fyrir allt að Austfjörðum. Viðvaranir falla svo úr gildi á næsta klukkutímunum en þó ekki fyrr en á hádegi á Ausfjörðum. Óvissustig vegna snjóflóðahættu er svo í gildi á Austfjörðum og hættustig á Seyðisfirði. Þar var í gær ákveðið að rýma fimm rýmingarreiti fyrir utan þéttbýlið í bænum.
Í tilkynningu frá Vegagerðinni er bent á að vegir séu lokaðir víða um land, og er fólk beðið um að athuga ástand þeirra áður en lagt er af stað. Á Suðvesturlandinu og höfuðborgarsvæðinu er þó allt opið en Hálka, hálkublettir eða snjóþekja á flestum leiðum. Vegir um Holtavörðuheiði og Bröttubrekku voru lokaðir en hafa verið opnaðir á ný. Hálka eða snjóþekja er á flestum leiðum. Á Vestfjörðum er Steingrímsfjarðarheiðin síðan ófær sem stendur og sömu sögu er að segja af Þröskuldum.
„Fremur hæg breytileg átt á morgun, en norðvestan 10-18 m/s austantil. Dálítil él norðaustanlands, annars bjart með köflum, en suðaustan strekkingur og líkur á éljum við vesturströndina undir kvöld. Herðir á frosti.Aðfaranótt fimmtudags nálgast djúp lægð úr suðvestri og á fimmtudagsmorgun er útlit fyrir suðaustan storm með talsverðri snjókomu eða slyddu sunnan- og vestanlands. Eftir hádegi ætti veður að fara hratt skánandi á þeim slóðum, en á Norðaustur- og Austurlandi má búast við suðaustan hríð fram undir kvöld,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á miðvikudag: Breytileg átt 3-10 m/s, en norðvestan 10-15 austantil. Dálítil él norðaustanlands, og einnig við vesturströndina eftir hádegi, annars þurrt að mestu. Frost víða 2 til 10 stig.
Á fimmtudag: Suðaustan 15-25 m/s og snjókoma eða slydda, hvassast og talsverð ofankoma suðvestan- og vestantil. Hlýnar í veðri. Dregur talsvert úr vindi og úrkomu sunnan- og vestanlands eftir hádegi, sunnan 8-15 og slydduél síðdegis, en suðaustan hvassviðri og snjókoma á Norðaustur- og Austurlandi fram á kvöld.
Á föstudag: Gengur í norðan 13-20 á vestanverðu landinu með snjókomu, en þurrt að kalla suðvestanlands. Hægari vindur og úrkomumuminna á Norðaustur- og Austurlandi fram undir kvöld. Hiti nálægt frostmarki.
Á laugardag: Minnkandi norðvestanátt, styttir upp og kólnar. Vaxandi suðaustanátt sunnan- og vestanlands síðdegis með snjókomu eða slyddu.
Á sunnudag: Suðvestanátt og él, en slydda austanlands fyrri part dags. Hiti um eða yfir frostmarki.
Á mánudag: Suðvestan- og vestanátt og él, en þurrt að mestu um landið austanvert. Heldur kólnandi.
Fréttin hefur verið uppfærð eftir að vegir um Holtavörðuheiði og Bröttubrekku voru opnaðir á ný um klukkan átta.