Sjáðu Brobbey brjóta hjörtu, Watkins svara fyrir sig og Spurs steinliggja

Þrír leikir fóru fram í ensku úrvalsdeildinni í gær og mörkin úr þeim má sjá hér fyrir neðan.
Anthony Gordon kom liðinu í Newcastle í forystu eftir tíu mínútna leik þegar Sunderland lenti í vandræðum í uppspilinu.
Staðan var 1-0 í hléi en um tólf mínútur voru liðnar af síðari hálfleik þegar Chemsdine Talbi jafnaði leikinn fyrir gestina.
Allt stefndi í jafntefli þegar Hollendingurinn Brian Brobbey skoraði sigurmarkið á 90. mínútu.
Tottenham steinlá gegn Nottingham Forest í fallslag á heimavelli, 3-0.
Igor Jesus kom Forest yfir í lok fyrri hálfleiks í dag. Morgan Gibbs-White bætti svo við marki á 62. mínútu og Taiwo Awoniyi innsiglaði sigurinn undir lokin.
John McGinn og Ollie Watkins skoruðu mörkin í öruggum sigri heimamanna.