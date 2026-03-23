Sjáðu Brobbey brjóta hjörtu, Watkins svara fyrir sig og Spurs steinliggja

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Brian Brobbey reif sig úr að ofan þegar hann fagnaði sigurmarkinu fyrir Sunderland.  Owen Humphreys/PA Images via Getty Images

Þrír leikir fóru fram í ensku úrvalsdeildinni í gær og mörkin úr þeim má sjá hér fyrir neðan.

Newcastle - Sunderland 1-2

Anthony Gordon kom liðinu í Newcastle í forystu eftir tíu mínútna leik þegar Sunderland lenti í vandræðum í uppspilinu.

Staðan var 1-0 í hléi en um tólf mínútur voru liðnar af síðari hálfleik þegar Chemsdine Talbi jafnaði leikinn fyrir gestina.

Allt stefndi í jafntefli þegar Hollendingurinn Brian Brobbey skoraði sigurmarkið á 90. mínútu.

Tottenham - Nottingham Forest 0-3

Tottenham steinlá gegn Nottingham Forest í fallslag á heimavelli, 3-0.

Igor Jesus kom Forest yfir í lok fyrri hálfleiks í dag. Morgan Gibbs-White bætti svo við marki á 62. mínútu og Taiwo Awoniyi innsiglaði sigurinn undir lokin.

Aston Villa - West Ham 2-0

John McGinn og Ollie Watkins skoruðu mörkin í öruggum sigri heimamanna.

