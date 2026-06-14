Uppgjörið: Keflavík-FH 1-2 | Fyrsti sigur FH-inga í sumar Stefán Marteinn Ólafsson skrifar 14. júní 2026 18:52 Kjartan Kári Halldórsson skoraði annað mark FH-inga með frábæru skoti. Vísir/Diego FH-ingar sóttu fyrsta sigur sinn í Bestu deild karla í fótbolta í sumar til Keflavíkur í botnbaráttuslag í kvöld. FH vann leikinn 2-1 en liðið var aðeins með tvö stig í fyrstu níu deildarleikjum sumarsins. Þrátt fyrir sigurinn er Hafnarfjarðarliðið samt enn á botni deildarinnar. Bæði mörk FH-inga komu í fyrri hálfleik. Það fyrra skoraði Adolf Daði Birgisson á 26. mínútu en hann hafði komið inn á völlinn sem varamaður í upphafi leiks. Það seinna skoraði Kjartan Kári Halldórsson með frábæru skoti á 41. mínútu Stefan Alexander Ljubicic minnkaði muninn fyrir Keflavik í blálokin en það kom bara of seint. Leikurinn fór fjörlega af stað og voru heimamenn í Keflavík hættulegri í upphafi leiks. Keflavík var að komast í góðar stöður en náðu þó ekki að komast í nein alvöru færi. Stefan Ljubicic skoraði fyrir Keflavík eftir undirbúning grá Alpha Conteh þegar um korter var liðið en flaggið fór á loft hjá aðstoðardómara svo það fékk ekki að telja. Það dró til tíðinda á 26. mínútu leiksins en FH fékk þá hornspyrnu sem endaði með því að Adolf Daði Birgisson kom FH í forystu eftir atgang í teignum. Þetta gaf FH auka kraft því augnabliki seinna voru þeir næstum búnir að tvöfalda þegar Adolf Daði átti flotta fyrirgjöf á Úlf Ágúst en skalli hans yfir markið. Mark FH gaf þeim óumdeilanlegan kraft og byr undir báða vængi. Maður sá sjálfstraust byggjast upp í liðinu með hverri sendingu og hverri snertingu. Það var svo á 41. mínútu leiksins þar sem FH tvöfaldaði forystu sína og það með frábæru marki hjá Kjartani Kára Halldórssyni. Stórbrotið mark fyrir utan teig sem var óverjandi fyrir Ásgeir Orra Magnússon í marki Keflavíkur. FH fór með sannfærandi og sanngjarna forystu inn í hálfleik 2-0. Keflvíkingar voru óheppnir að minnka ekki muninn í upphafi seinni hálfleiks þegar Muhamed Alghoul átti frábæra sendingu fyrir markið á Stefan Ljubicic sem átti bara eftir að pota boltanum yfir línuna en Grétar Snær Gunnarsson átti þá frábæra tæklingu og náði að henda sér fyrir og bjarga á línu. Keflavík reyndi að ógna og náði að ýta FH vel aftur á völlinn en þétt vörn FH stóð vaktina vel og gaf fá færi á sér. Stefan Alexander Ljubicic minnkaði muninn í uppbótartíma en það reyndist bara vera sárabótamark því FH hafði að lokum betur með tveimur mörkum gegn einu og vann um leið sinn fyrsta sigur í Bestu deild karla í sumar. Atvik leiksins Erfitt að horfa framhjá stórbrotnu marki Kjartans Kára og öðru marki FH í dag. Fær boltann frá Úlfi Ágúst á vinstri vængnum og keyrir í átt að marki og lætur svo bara vaða frábæru skoti sem syngur í netinu. Stjörnur og skúrkar Adolf Daði Birgisson kom inn með frábærum krafti inn í lið FH í dag. Hann kom inn fyrir Arnór Borg Guðjohnsen sem meiddist eftir fimm mínútna leik og skoraði fyrsta mark leiksins fyrir FH. Kjartan Kári Halldórsson var einnig öflugur í dag en hann líktist meira þeim leikmanni sem maður á að þekkja og skoraði stórbrotið mark. Dómararnir Twana Khalid sá um flautuna í dag og honum til aðstoðar voru Egill Guðvarður og Antoníus Bjarki. Ekki gallalaus frammistaða í dag en hún var þó heilt yfir bara nokkuð góð. Stemning og umgjörð Það var frábært veður og enn betri aðstæður. Búið að tendra grillið og allt til alls á HS Orku vellinum í dag. Hefði verið skemmtilegt að sjá fleiri andlit í stúkunni en fullt hrós á þau sem lögðu leið sína á völlinn í blíðskapaveðri í dag. Viðtöl Jóhannes Karl Guðjónsson gat leyft sér að fagna í dag. Vísir / Hulda Margrét „Virkilega sáttur með vinnusemina og varnarleikinn hjá strákunum“ „Auðvitað er alltaf gaman að vinna leiki en við gerðum þetta bara nokkuð vel í dag“ sagði Jóhannes Karl Guðjónsson þjálfari FH eftir sigurinn í dag. „Við mættum öflugir til leiks og fyrri hálfleikurinn hjá okkur var mjög flottur og mér fannst við leiða bara verðskuldað í hálfleik og hefðum jafnvel geta skorað fleiri mörk. Það kom góður spil kafli hjá okkur um miðjan fyrri hálfleikinn þar sem við vorum að koma okkur í góðar stöður og skapa okkur færi til þess að skora fleiri mörk“ „Ég var virkilega sáttur með frammistöðuna sérstaklega í fyrri hálfleiknum og svo var frekar erfiðara að spila, það var ákveðið að vökva ekki völlinn í hálfleik og völlurinn var orðin svolítið þurr og erfiður“ „Það var svolítið erfitt að spila í seinni hálfleik en samt fengum við ágætis færi hérna þegar Flóki kemst hálfpartinn einn í gegn og virkilega sáttur með vinnusemina og varnarleikinn hjá strákunum í dag“ sagði Jóhannes Karl Guðjónsson. Haraldur Guðmundsson þjálfari KeflavíkurVíkurfréttir „Spilum ágætis fótbolta úti á velli en við vinnum ekki leiki svona“ „Hrikalega vond niðurstaða og hrikalega vont að tapa leiknum“ sagði Haraldur Freyr Guðmundsson þjálfari Keflavíkur svekktur eftir leik. „Mér fannst við spila nægilega vel í dag hérna til þess að fá eitthvað út úr leiknum og erum að mínu mati sterkari aðilinn áður en að þeir skora fyrsta markið“ „Seinni hálfleikurinn var fannst mér eign okkar allan tímann en okkur gengur illa að skora mörk. Markið okkar kemur svo full seint“ Keflavík byrjaði leikinn betur en misstu leikinn svo frá sér um miðjan fyrri hálfleik þar sem FH skoraði tvö mörk. „Ég held að það sé kannski enginn góð skýring á því en menn eru kannski eitthvað að pirra sig á litlum hlutum sem að skipta engu máli“ „Þeir skora eftir horn sem að menn vilja meina að hafi ekki átt að vera horn og svo erum við í einhverjum spjaldaleik þegar þeir skora svo seinna markið svo bæði mörkin eru að einkennast af því að við erum einhvernveginn ekki með einbeitingu“ „Við spilum fínan fótbolta en við þurfum að vera til staðar í baráttu og jafna þá í einvígum og vinna návígin okkar og skallana, svo má hitt koma. Við spilum ágætis fótbolta úti á velli en við vinnum ekki leiki svona“ sagði Haraldur Freyr Guðmundsson. Besta deild karla Keflavík ÍF FH