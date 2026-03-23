Alldjúp lægð fer til norðausturs fyrir sunnan land í dag. Henni fylgir vaxandi norðaustan- og austanátt, víða allhvasst eða hvasst og snjókoma seinnipartinn, en stormur eða rok allra syðst og þar fellur úrkoman ýmist sem rigning, slydda eða snjókoma.
Gular veðurviðvaranir verða í gildi vegna þessa frá hádegi og sleppa fáir landshlutar við vonskuveðrið um tíma í það minnsta. Á hádegi tekur viðvörun gildi á Suðurlandi og svo koll af kolli um mestallt landið fram til hádegis á morgun. Aðeins höfuðborgarsvæðið og Breiðafjörður sleppa við gula viðvörun að þessu sinni.
Vegagerðin hefur sett fjölda vega á óvissustig í dag frá því fyrir hádegi vegna vonskuveðursins, þar á meðal á Mosfellsheiði, Í Þrengslum, Hellisheiði, Kjalarnesi og á Reykjanesbraut en óvissustig þýðir að vegurinn gæti lokast með skömmum fyrirvara.Sömu sögu er að segja frá Vesturlandi og þá er vegurinn um Ólafsfjarðarmúla lokaður vegna snjóflóðs sem féll á hann í gærkvöldi.
„Undir kvöld má búast við talsverðri ofankomu á Austurlandi, en þá fer að draga úr vindi og úrkomu sunnanlands. Hiti yfirleitt um eða undir frostmarki.
Það er því útlit fyrir leiðindaveður víða um land þegar líður á daginn og gular viðvaranir taka gildi í flestum landshlutum. Við suðurströndina hvessir strax í kringum hádegi, en á Norðurlandi taka viðvaranirnar gildi undir kvöld.Norðlæg átt á morgun, víða 8-15 m/s og él, en 13-20 og snjókoma á Austurlandi fyrri part dags. Suðvestantil verður hins vegar þurrt að mestu. Frost 1 til 7 stig,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á þriðjudag: Norðan 13-20 m/s og snjókoma eða él, en 10-18 seinnipartinn og dregur úr ofankomu. Þurrt að mestu suðvestanlands. Frost 1 til 7 stig.
Á miðvikudag: Breytileg átt 3-10, en norðvestan 13-20 austantil fram eftir degi. Víða líkur á dálitlum éljum, en bjart að mestu á Suðausturlandi. Frost 2 til 10 stig.
Á fimmtudag: Gengur í suðaustan 18-25 með snjókomu og síðar rigningu eða slyddu, en úrkomulítið norðaustantil og hægari vindur þar fram eftir degi. Hlýnar talsvert. Dregur úr vindi sunnan- og vestantil seinnipartinn með skúrum eða slydduéljum.
Á föstudag: Suðvestanátt og slydda eða snjókoma með köflum, en þurrt að kalla austanlands. Hiti um eða yfir frostmarki.
Á laugardag: Suðlæg eða breytileg átt og slydda eða rigning, en úrkomulítið norðaustantil. Hlýnar heldur.
Á sunnudag: Norðvestan- og vestanátt og víða líkur á éljum. Kólnar í veðri.