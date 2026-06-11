Hópur félagsmanna Samfylkingarinnar og óflokksbundið jafnaðarfólk mótmælir brottfararstöð ríkisstjórnarinnar í aðsendri grein á vef Vísis í dag. 55 skrifa undir greinina og mótmæla lagasetningunni og krefjast þess að framkvæmdin verði stöðvuð. Þau segja „krappa hægri beygju“ í stefnu flokksins ekki hafa verið rædda á vettvangi hans og hún sé, að þeirra mati, í andstöðu við meginstefnu hans og grundvallarsjónarmið.
Hópurinn krefst þess að Samfylkingin taki málið til formlegrar umræðu á vettvangi flokksins og endurskoði afstöðu sína í samræmi við samþykkta stefnu flokksins um mannúð, réttaröryggi og mannhelgi umsækjenda um alþjóðlega vernd.
Meðal þeirra sem skrifa undir greinina eru Oddný Harðardóttir, fyrrverandi formaður Samfylkingar og ráðherra, Stefán Jón Hafstein, formaður stjórnar RÚV, Stein Olav Romslo borgarfulltrúi, Sabine Leskopf fyrrverandi borgarfulltrúi Samfylkingarinnar og Hrannar Björn Arnarsson, fyrrverandi borgarfulltrúi Reykjavíkurlistans og aðstoðarmaður Jóhönnu Sigurðardóttur, fyrrverandi forsætisráðherra og formanns flokksins.
Í grein sinni benda þau á að fjöldi umsagna mannréttindasamtaka hafi borist þinginu í aðdraganda lagasetningar þar sem þessum áformum var mótmælt og bent á önnur vægari úrræði. Þá segja þau samþykktina stríða gegn stefnu Samfylkingarinnar sem samþykkt var á síðasta landsfundi flokksins.
Þar segi að „nálgun flokksins í málefnum umsækjenda um alþjóðlega vernd skuli vera „út frá grunngildum jafnaðarstefnunnar með mannúð og virðingu fyrir mannréttindum að leiðarljósi““ og að Samfylkingin leggi áherslu á „réttaröryggi og mannhelgi umsækjenda um alþjóðlega vernd og þeirra sem hafa fengið synjun, þ.m.t. einstaklinga í umborinni dvöl, og leggist gegn varðhaldsvistun nema í undantekningartilvikum þegar nauðsyn ber til og engin önnur úrræði duga“.“
Hópurinn segir ótækt að sjá að þingflokkur Samfylkingarinnar hafi samþykkt lög sem innleiða „varðhaldsvistun í þessum málaflokki, en lögin fjalla ekkert um „önnur úrræði“ sem grípa mætti til áður en til varðhaldsvistunar kemur“.
Hópurinn segir gagnrýni að miklu leyti hafa snúist um að fangelsa ætti börn og að í lokaútgáfu hafi því verið breytt og bætt við að „útbúa skyldi sérstakar brottvísunarbúðir fyrir barnafjölskyldur.“
Hópurinn segir það engu breyta.
„… um frelsissviptingu barna er að ræða, sem brýtur gegn ákvæðum Barnasáttmálans eins og fjöldi samtaka á borð við Barnaheill og UNICEF hafa bent á.“
„… um frelsissviptingu barna er að ræða, sem brýtur gegn ákvæðum Barnasáttmálans eins og fjöldi samtaka á borð við Barnaheill og UNICEF hafa bent á.“
Hópurinn bendir sömuleiðis á að í stefnu flokksins sé fjallað um umsækjendur um alþjóðlega vernd og að mikilvægt sé að tekið sé tillit til þarfa og aðstæðna barna í samræmi við Barnasáttmálann.
„Þessi krappa hægri beygja í stefnu flokksins hefur ekki verið rædd á vettvangi flokksins og er að okkar mati í andstöðu við meginstefnu hans og grundvallarsjónarmið. Þá er rétt að doka við og íhuga pólitíska vegferð sem er í andstöðu við sjónarmið mannréttindasamtaka, sjónarmið mannúðar og mildi – á meðan þingmenn Sjálfstæðisflokksins hrósa Samfylkingunni fyrir „sinnaskiptin“,“ segir í greininni.
Með sameiginlegu bréfi sínu mótmæla þau lagasetningunni og krefjast þess að framkvæmd þeirra verði stöðvuð þar til tryggt hefur verið að börn verði ekki frelsissvipt vegna stöðu foreldra.
„Við krefjumst þess jafnframt að Samfylkingin taki málið til formlegrar umræðu á vettvangi flokksins og endurskoði afstöðu sína í samræmi við samþykkta stefnu flokksins um mannúð, réttaröryggi og mannhelgi umsækjenda um alþjóðlega vernd. Þessi ólög eru ekki í okkar nafni sett,“ segja þau að lokum.
Fréttin og aðalmynd hefur verið leiðrétt. Fyrst kom fram að Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, hefði skrifað undir en það er alnafna hennar sem er í Samfylkingarfélagi í Reykjavík. Leiðrétt 08:28.
Umdeilt frumvarp dómsmálaráðherra um brottfararstöð er orðið að lögum. Í brottfararstöð munu útlendingar geta sætt frelsissviptingu vegna ákvörðunar um að þeir skuli yfirgefa landið eða meðan mál sem getur leitt til slíkrar ákvörðunar er til meðferðar. Fjöldi mannúðarsamtaka hefur gagnrýnt frumvarpið, sér í lagi vegna þess að það heimilar frelsissviptingu barna. Slíkri frelsissviptingu eru þó settar þröngar skorður.
Þriðja umræða fer fram á Alþingi í dag um frumvarp dómsmálaráðherra um brottfararstöð. Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar og meðlimur í allsherjar- og menntamálanefnd, segir brottfararstöðina eiga að tryggja mannúð í ömurlegum aðstæðum. Gert sé ráð fyrir því að fjölskyldur verði vistaðar á sérsvæði í úrræðinu en hann segist þó vona að vægari úrræði verði notuð áður. Gert sé ráð fyrir því í lögunum.
Framkvæmdastjóri Barnaheilla gagnrýnir stjórnvöld fyrir að veita heimild til að frelsissvipta börn í sérstakri brottfararstöð vegna gjörða foreldra þeirra. Þingmaður Samfylkingarinnar segir stjórnvöld reyna að gera gott úr erfiðri stöðu. Hann vonar að úrræðið verði aldrei nýtt.