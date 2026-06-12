Innlent

Logi sker hlaðvarpara úr snöru Fjölmiðlanefndar

Árni Sæberg skrifar
Þórarinn Hjartarson í Einni pælingu og Ólöf Skaftadóttir í Komið gott eru meðal þeirra sem helst hafa barmað sér yfir kröfum Fjölmiðlanefndar um skráningu hlaðvarpa. Logi Einarsson virðist nú hafa skorið þau úr snörunni.
Þórarinn Hjartarson í Einni pælingu og Ólöf Skaftadóttir í Komið gott eru meðal þeirra sem helst hafa barmað sér yfir kröfum Fjölmiðlanefndar um skráningu hlaðvarpa. Logi Einarsson virðist nú hafa skorið þau úr snörunni. Vísir

Vinna er hafin innan menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytisins við að breyta lögum um fjölmiðla. Ein helsta fyrirhugaða breytingin er að hlaðvörp verða ekki lengur skráningarskyld sem fjölmiðlar. Þannig virðast hlaðvarparar hafa unnið stríðið við Fjölmiðlanefnd, sem geisað hefur um nokkur misseri.

Hlaðvarparar hafa undanfarið kvartað sáran yfir því að vera krafðir um að skrá hlaðvörp sín sem fjölmiðla, með tilheyrandi boðum og bönnum. Til að mynda hafa stöllurnar í Komið gott vart rætt annað en karp þeirra við Fjölmiðlanefnd, sem heldur utan um fjölmiðlaskrá, undanfarnar vikur og Þórarinn Hjartarson, stjórnandi Einnar pælingar, hefur sagst frekar myndu hætta með hlaðvarpið en að verða við kröfum nefndarinnar um skráningu.

Vísir ákvað vegna þessa að senda menningar,- nýsköpunar- og háskólaráðuneyti Loga Einarssonar fyrirspurn og falast eftir afstöðu þess til skráningar hlaðvarpa sem fjölmiðla.

Skilgreina fjölmiðlahugtakið betur

Í svari ráðuneytisins segir að það hafi á undanförnum mánuðum unnið að breytingum sem séu til þess að fallnar að styrkja íslenska fjölmiðlaumhverfið. Í framhaldi af aðgerðaáætlun um fjölmiðla, sem var kynnt fyrir áramót, hafi meðal annars verið lagt fram frumvarp um stuðning við einkarekna fjölmiðla og í haust verði lagt fram frumvarp um breytingar á lögum um Ríkisútvarpið.

Næsta skref sé að endurskoða lög um fjölmiðla, ekki síst með það fyrir augum að styrkja faglega fjölmiðlun og blaðamennsku í landinu. Það verði til að mynda gert með því að skerpa lagalegu skilgreininguna á því hvað telst fjölmiðill og stefnt sé á að kynna lagabreytingar þess efnis á næsta þingvetri.

Reglur munu eftir sem áður gilda

Nánari útfærsla á fyrirhuguðum breytingum verði kynnt þegar frumvarpið fer í samráð, en útgangspunkturinn sé að hin hefðbundnu hlaðvörp eins og við þekkjum þau í dag verði ekki skráningarskyld. 

Eftir sem áður muni áfram gilda hinar ýmsu reglur um hlaðvörp líkt og annars konar miðlun á efni, til dæmis um vernd barna, auglýsingar og svo framvegis.

Fjölmiðlanefnd feig?

Meðal hagræðingatillagna sem ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur kynnti nýverið var möguleg sameining eða samrekstur Fjölmiðlanefndar með öðrum stofnunum. Samhliða fyrirspurn um hlaðvörp spurði Vísir því út í afdrif Fjölmiðlanefndar.

Í svari ráðuneytisins segir að það hafi á undanförnum mánuðum horft til þess að einfalda stjórnsýslu og eftirlit á sviði fjölmiðlunar og fjarskipta, í samræmi við fyrrnefnda aðgerðaáætlun um fjölmiðla. Sú vinna sé hafin í ráðuneytinu en slík einföldun krefjist lagabreytinga og samstarfs milli ráðuneyta.

Ýmsar leiðir séu færar í þessum efnum og nokkrar útfærslur til skoðunar, í þeirri endurskoðun sé meðal annars litið til tillagna hagræðingarhóps ríkisstjórnarinnar um sameiningar stofnana.

Nánari útfærsla verði kynnt þegar tengd frumvörp fara í samráð, en stefnt sé að því að klára þessa vinnu á kjörtímabilinu.

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