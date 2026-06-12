Logi sker hlaðvarpara úr snöru Fjölmiðlanefndar Árni Sæberg skrifar 12. júní 2026 10:07 Þórarinn Hjartarson í Einni pælingu og Ólöf Skaftadóttir í Komið gott eru meðal þeirra sem helst hafa barmað sér yfir kröfum Fjölmiðlanefndar um skráningu hlaðvarpa. Logi Einarsson virðist nú hafa skorið þau úr snörunni. Vísir Vinna er hafin innan menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytisins við að breyta lögum um fjölmiðla. Ein helsta fyrirhugaða breytingin er að hlaðvörp verða ekki lengur skráningarskyld sem fjölmiðlar. Þannig virðast hlaðvarparar hafa unnið stríðið við Fjölmiðlanefnd, sem geisað hefur um nokkur misseri. Hlaðvarparar hafa undanfarið kvartað sáran yfir því að vera krafðir um að skrá hlaðvörp sín sem fjölmiðla, með tilheyrandi boðum og bönnum. Til að mynda hafa stöllurnar í Komið gott vart rætt annað en karp þeirra við Fjölmiðlanefnd, sem heldur utan um fjölmiðlaskrá, undanfarnar vikur og Þórarinn Hjartarson, stjórnandi Einnar pælingar, hefur sagst frekar myndu hætta með hlaðvarpið en að verða við kröfum nefndarinnar um skráningu. Vísir ákvað vegna þessa að senda menningar,- nýsköpunar- og háskólaráðuneyti Loga Einarssonar fyrirspurn og falast eftir afstöðu þess til skráningar hlaðvarpa sem fjölmiðla. Skilgreina fjölmiðlahugtakið betur Í svari ráðuneytisins segir að það hafi á undanförnum mánuðum unnið að breytingum sem séu til þess að fallnar að styrkja íslenska fjölmiðlaumhverfið. Í framhaldi af aðgerðaáætlun um fjölmiðla, sem var kynnt fyrir áramót, hafi meðal annars verið lagt fram frumvarp um stuðning við einkarekna fjölmiðla og í haust verði lagt fram frumvarp um breytingar á lögum um Ríkisútvarpið. Næsta skref sé að endurskoða lög um fjölmiðla, ekki síst með það fyrir augum að styrkja faglega fjölmiðlun og blaðamennsku í landinu. Það verði til að mynda gert með því að skerpa lagalegu skilgreininguna á því hvað telst fjölmiðill og stefnt sé á að kynna lagabreytingar þess efnis á næsta þingvetri. Reglur munu eftir sem áður gilda Nánari útfærsla á fyrirhuguðum breytingum verði kynnt þegar frumvarpið fer í samráð, en útgangspunkturinn sé að hin hefðbundnu hlaðvörp eins og við þekkjum þau í dag verði ekki skráningarskyld. Eftir sem áður muni áfram gilda hinar ýmsu reglur um hlaðvörp líkt og annars konar miðlun á efni, til dæmis um vernd barna, auglýsingar og svo framvegis. Fjölmiðlanefnd feig? Meðal hagræðingatillagna sem ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur kynnti nýverið var möguleg sameining eða samrekstur Fjölmiðlanefndar með öðrum stofnunum. Samhliða fyrirspurn um hlaðvörp spurði Vísir því út í afdrif Fjölmiðlanefndar. Í svari ráðuneytisins segir að það hafi á undanförnum mánuðum horft til þess að einfalda stjórnsýslu og eftirlit á sviði fjölmiðlunar og fjarskipta, í samræmi við fyrrnefnda aðgerðaáætlun um fjölmiðla. Sú vinna sé hafin í ráðuneytinu en slík einföldun krefjist lagabreytinga og samstarfs milli ráðuneyta. Ýmsar leiðir séu færar í þessum efnum og nokkrar útfærslur til skoðunar, í þeirri endurskoðun sé meðal annars litið til tillagna hagræðingarhóps ríkisstjórnarinnar um sameiningar stofnana. Nánari útfærsla verði kynnt þegar tengd frumvörp fara í samráð, en stefnt sé að því að klára þessa vinnu á kjörtímabilinu. Hlaðvörp Fjölmiðlar Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Samfylkingin Mest lesið Lýsa uppgötvuninni sem gríðarstórum „hvalakirkjugarði“ Erlent Ætlar ekki að sitja undir ásökunum um barnaníð Innlent Ming Ting mætt í dómsal vegna Edition-málsins Innlent Íranir draga orð Trump til baka og vara fólk við að taka hann trúanlegan Erlent Vísað út úr flugvél: „Þetta er bara ömurlegt“ Innlent Meirihluti bíður eftir greiningu í meira en ár Innlent Sjálftakan „til háborinnar skammar“ Innlent 107 fæddu heima og sjö án aðkomu heilbrigðisstarfsfólks Innlent Logi sker hlaðvarpara úr snöru Fjölmiðlanefndar Innlent Vill ekki ganga svo langt að kalla þetta klofning innan flokksins Innlent Fleiri fréttir Segir Icelandair krefjast meiri vinnu fyrir lægri laun Logi sker hlaðvarpara úr snöru Fjölmiðlanefndar Búið að semja um þinglok Sakfellingu fyrir að nauðga sofandi kærustu snúið við í Landsrétti Ming Ting mætt í dómsal vegna Edition-málsins Róbert leiðir vinnu hagræðingarhóps nýs meirihluta Meirihluti bíður eftir greiningu í meira en ár Malbika á Reykjanesbraut í kvöld 107 fæddu heima og sjö án aðkomu heilbrigðisstarfsfólks Ætlar ekki að sitja undir ásökunum um barnaníð Eldar í grillum og kveikt í ruslagámi Fara fram á að fjármálaáætlunin sé endurreiknuð Eldur í Árbænum Vill ekki ganga svo langt að kalla þetta klofning innan flokksins Sjálftakan „til háborinnar skammar“ Eldfim staða, sorglegt áhugaleysi og ráðgáta Vísað út úr flugvél: „Þetta er bara ömurlegt“ Hafnar kreddum um verðbólguna Stefnir í uppbótartíma Starfsáætlun Alþingis kippt úr sambandi Tóku þátt í að uppræta rafmyntaþvætti sem teygði anga til Íslands Hótaði að beita skotvopni Finnur ekki fyrir sársauka Árásarmaður Tinnu fær ekki áheyrn: Taldi brotið á mannréttindum minnihlutahópa MDE vísar frá tveimur málum gegn Íslandi Flekahreyfingar innan Samfylkingar Rýmdu skrifstofur Hagkaupa vegna hótunar Ráðstöfun Baldurs til Eyja brjóti gegn samningi Samkeppniseftirlitið dragi upp skakka mynd af matvælaverðinu Brúin yfir Djúpafjörð boðin út Sjá meira