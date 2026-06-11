Innlent

Vísað út úr flug­vél: „Þetta er bara ömur­legt“

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Hópurinn átti flug frá Akureyri í morgun.
Hópurinn átti flug frá Akureyri í morgun. Vísir/Viktor Freyr

Ingólfur Samúelsson var meðlimur í sex manna hópi sem vísað var út úr flugvél Transavia í morgun vegna ölvunar. Hann neitar því að einhver í hópnum hafi verið drukkinn og hyggst leita réttar síns.

„Þetta er bara ömurlegt, ég verð að viðurkenna það,“ segir Ingólfur í samtali við fréttastofu. Hópurinn átti bókað flug frá Akureyri til Amsterdam nú í morgun.

Akureyri.net greindi frá því að sex manna hópi hefði verið vísað úr flugvélinni að ósk flugfélagsins vegna ölvunar þriggja í hópnum. Ingólfur segist ekki skilja af hverju þeim var vísað út. Hann viðurkennir að hafa fengið sér tvo bjóra en ekki drukkið svo mikið áfengi að hann gæti talist drukkinn.

„Þegar flugstjórinn kom aftur í flugvélina hélt ég að hann væri að tala við fólkið fyrir aftan okkur,“ segir hann.

„Mér finnst þetta hryllilega lélegt, við vorum búin að spenna beltin. Ég er bara orðlaus yfir þessu.“

Sækist eftir endurgreiðslu

Þegar fréttastofa náði tali af Ingólfi var hópurinn á leið til Keflavíkur til að ná flugi í kvöld til Amsterdam. Hann ætlar að sækja um endurgreiðslu þar sem hann telur flugstjórann ekki hafa haft rök fyrir því að vísa hópnum úr vélinni. 

Ferðalangarnir hafi ekki fengið neina viðvörun heldur hafi flugstjórinn komið aftur í og vísað þeim út án nokkurs fyrirvara. Þau yfirgáfu vélina án mótmæla.

„Hvað áttum við að gera? Við stóðum upp og fórum út.“

Ingólfur segist hafa farið í fjölda ferða erlendis í gegnum árin, til að mynda til að fylgjast með bæði heimsmeistara- og Evrópukeppnum í handbolta. 

„Þar hefur oft verið ofsagaman en ekkert í líkingu við þetta,“ segir hann.

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