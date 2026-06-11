Vísað út úr flugvél: „Þetta er bara ömurlegt“ Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 11. júní 2026 18:07 Hópurinn átti flug frá Akureyri í morgun. Vísir/Viktor Freyr Ingólfur Samúelsson var meðlimur í sex manna hópi sem vísað var út úr flugvél Transavia í morgun vegna ölvunar. Hann neitar því að einhver í hópnum hafi verið drukkinn og hyggst leita réttar síns. „Þetta er bara ömurlegt, ég verð að viðurkenna það,“ segir Ingólfur í samtali við fréttastofu. Hópurinn átti bókað flug frá Akureyri til Amsterdam nú í morgun. Akureyri.net greindi frá því að sex manna hópi hefði verið vísað úr flugvélinni að ósk flugfélagsins vegna ölvunar þriggja í hópnum. Ingólfur segist ekki skilja af hverju þeim var vísað út. Hann viðurkennir að hafa fengið sér tvo bjóra en ekki drukkið svo mikið áfengi að hann gæti talist drukkinn. „Þegar flugstjórinn kom aftur í flugvélina hélt ég að hann væri að tala við fólkið fyrir aftan okkur,“ segir hann. „Mér finnst þetta hryllilega lélegt, við vorum búin að spenna beltin. Ég er bara orðlaus yfir þessu.“ Sækist eftir endurgreiðslu Þegar fréttastofa náði tali af Ingólfi var hópurinn á leið til Keflavíkur til að ná flugi í kvöld til Amsterdam. Hann ætlar að sækja um endurgreiðslu þar sem hann telur flugstjórann ekki hafa haft rök fyrir því að vísa hópnum úr vélinni. Ferðalangarnir hafi ekki fengið neina viðvörun heldur hafi flugstjórinn komið aftur í og vísað þeim út án nokkurs fyrirvara. Þau yfirgáfu vélina án mótmæla. „Hvað áttum við að gera? Við stóðum upp og fórum út.“ Ingólfur segist hafa farið í fjölda ferða erlendis í gegnum árin, til að mynda til að fylgjast með bæði heimsmeistara- og Evrópukeppnum í handbolta. „Þar hefur oft verið ofsagaman en ekkert í líkingu við þetta,“ segir hann. Flug Akureyrarflugvöllur Akureyri Mest lesið Opnar sig um gróf ummæli um hjónabandið Innlent Ólga í Samfylkingu: „Þessi ólög eru ekki í okkar nafni sett“ Innlent Finnur ekki fyrir sársauka Innlent Rýmdu skrifstofur Hagkaupa vegna hótunar Innlent Sorglegt hve fáir Kópavogsbúar hafi skrifað undir listann Innlent Boðar harðar árásir og hernám Kharg-eyju Erlent Vísað út úr flugvél: „Þetta er bara ömurlegt“ Innlent Árásarmaður Tinnu fær ekki áheyrn: Taldi brotið á mannréttindum minnihlutahópa Innlent Hótaði að beita skotvopni Innlent Flekahreyfingar innan Samfylkingar Innlent Fleiri fréttir Eldfim staða, sorglegt áhugaleysi og ráðgáta Vísað út úr flugvél: „Þetta er bara ömurlegt“ Hafnar kreddum um verðbólguna Stefnir í uppbótartíma Starfsáætlun Alþingis kippt úr sambandi Tóku þátt í að uppræta rafmyntaþvætti sem teygði anga til Íslands Hótaði að beita skotvopni Finnur ekki fyrir sársauka Árásarmaður Tinnu fær ekki áheyrn: Taldi brotið á mannréttindum minnihlutahópa MDE vísar frá tveimur málum gegn Íslandi Flekahreyfingar innan Samfylkingar Rýmdu skrifstofur Hagkaupa vegna hótunar Ráðstöfun Baldurs til Eyja brjóti gegn samningi Samkeppniseftirlitið dragi upp skakka mynd af matvælaverðinu Brúin yfir Djúpafjörð boðin út Hermann Nökkvi verður aðstoðarmaður Vilhjálms Árnasonar Sorglegt hve fáir Kópavogsbúar hafi skrifað undir listann Leggja til að mestu gljúfurkerfi landsgrunnsins verði vernduð „Ljóst að deilunni er ekki lokið“ Bein útsending: Funda um verðbólgu, verðlag og laun Ólga í Samfylkingu: „Þessi ólög eru ekki í okkar nafni sett“ Færa umferð af norður- á suðurakbraut á Breiðholtsbraut Mættu með stungusár á lögreglustöðina Veglegt veiðihús rís fyrir silungasvæðið Þjónusta þjarka og falskra aðganga gengur kaupum og sölu Opnar sig um gróf ummæli um hjónabandið Ari þiggur stöðu stjórnarformanns „Staðreynd að matarkarfan mun lækka í verði“ NASA mun fylgjast með íslenska himinhvolfinu Sakar ráðherra um alræðistilburði í nafni mannréttinda Sjá meira