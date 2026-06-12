Ming Ting Mancel, sem sætir ákæru fyrir að myrða dóttur sína í félagi við eiginmann sinn, hélt í hönd dóttur sinnar á meðan eiginmaður hennar stakk hana í hjartað. Hún segir dótturina hafa viljað deyja en að hún hefði frekar kosið aðra aðferð.
Skýrslutaka yfir Ming Ting hófst upp úr klukkan 10 í morgun, eftir nokkra töf vegna tæknilegra örðugleika.
Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218.
Í ákæru á hendur henni er því lýst hvernig Ming Ting og Emeric Xavier Mancel eiga að hafa banað dóttur sinni, Catherine Delphine Mancel. Lesa má lýsingar á því í fréttinni hér að neðan:
Í upphafi skýrslutökunnar sagði Ming Ting sagði að tilgangur ferðarinnar til Íslands hefði verið að skoða landið og svipta sig svo öll lífi. Hún væri ekki viss um það hvenær þau komu til landsins, það hefði verið einhvern tímann á tímabilinu 6. til 10. júní. Lögregla var kölluð til Edition-hótelsins í Reykjavík að morgni 14. júní í fyrra.
Atvik næturinnar hefðu hafist inni á baðherbergi á hótelherbergi þeirra á Edition þar sem eiginmaður hennar hefði stungið dóttur hennar í hjartað þar sem hún sat á stól. Á meðan hefði hún kropið við hlið dóttur sinnar og haldið í hönd hennar.
„Hún var mjög hugrökk, hún lét þetta gerast, hún kvartaði ekki, hún kom fram af hugrekki,“ sagði hún þegar sækjandi málsins, Karl Ingi Vilbergsson, settur héraðssaksóknari, spurði hana hvernig dóttir hennar brást við hnífstungunni.
Fjölskyldan hefði verið inni á baðherberginu í tíu til tuttugu mínútur.
Ming Ting tók fram að hnífstungan hefði verið skipulögð og með vilja allra. Ákveðið hefði verið sama kvöld að faðirinn myndi stinga dótturina í hjartað, þrátt fyrir að það væri ekki sú aðferð sem dóttirin hefði helst kosið.
Fjölskyldan hefði meðal annars velt fyrir sér möguleikanum að kasta sér fram af brú en þau hefðu hætt við það vegna íslensku sumarnæturinnar, þau gætu ekki gert það í skjóli nætur.
Eftir það hefðu þau fært dóttur sína fram og lagt hana upp í rúm. Þar hefðu þau boðið henni áfengi og svefnlyf í þeim tilgangi að lina þjáningar hennar og flýta fyrir því að hún léti lífið. Þau hefðu keypt svefnlyfin í þeim tilgangi í Írlandi fyrir komuna til landsins, að beiðni dótturinnar.
Dóttirin hefði þá misst meðvitund af og til næstu klukkutímana, að hún héldi. Hún hefði svo náð meðvitund um skamma stund og þá beðið föður sinn um að stinga sig aftur, sem hann hefði og gert. Skömmu síðar hefði hún hætt að draga andann.
Aðspurð sagði hún að þau hefðu talið það öruggari aðferð að nota hníf en að dóttirin tæki nægilega stóran skammt af svefnlyfjunum til þess að hún léti lífið. Þau hefðu ekki haft næga þekkingu á lyfjunum.
Dóttirin hefði margítrekað að hún vildi alls ekki verða ein eftir á lífi, þess vegna hefðu þau notað þá aðferð sem þau töldu öruggasta.
Þegar fréttin er birt hefur Ming Ting gefið skýrslu í um tvær klukkustundir, ætla má að annað eins sé eftir, miðað við samskipti sækjanda og verjanda. Að skýrslutöku lokinni koma vitni fyrir dóminn en líklega næst ekki að taka skýrslu af þeim öllum í dag.