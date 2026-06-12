Ming Ting Mancel, sem sætir ákæru fyrir að myrða dóttur sína í félagi við eiginmann sinn, felldi fyrst tár við skýrslutöku fyrir dómi þegar hún var spurð út í andlát eiginmanns síns. Áður hafði hún lýst því hvernig eiginmaður hennar stakk dóttur hennar í hjartað, án þess að skipta skapi, svo athygli viðstaddra vakti.
Skýrslutaka yfir Ming Ting hófst upp úr klukkan 10 í morgun, eftir nokkra töf vegna tæknilegra örðugleika. Þegar þessi frétt er skrifuð hefur hún gefið skýrslu í um sex klukkustundir, með hálfrar klukkustundar matarhléi.
Í ákæru á hendur henni er því lýst hvernig Ming Ting og Emeric Xavier Mancel eiga að hafa banað dóttur sinni, Catherine Delphine Mancel. Lesa má lýsingar á því hér.
Skýrslutakan hófst á því að Ming Ting var spurð út í atvik næturinnar þegar dóttir hennar og eiginmaður létust.
Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218.
Hún sagði meðal annars að hún hefði haldið í hönd dóttur sinnar á meðan eiginmaður hennar stakk hana í hjartað. Hún sagði dótturina hafa viljað deyja en að hún hefði frekar kosið aðra aðferð.
Það vakti athygli viðstaddra hversu róleg Ming Ting virtist, miðað við konu sem sætir ákæru fyrir að myrða dóttur sína.
Meðal þeirra sem vöktu máls á því var írsk blaðakona frá Irish Times en fjölskyldan var búsett á Írlandi. Mál Ming Ting hefur vakið athygli víðar, til að mynda í Nýju-Kaledóníu, upprunalandi fjölskyldunnar.
Þá vakti það athygli blaðamanns í morgun að Ming Ting gerði enga tilraun til þess að hylja andlit sitt, líkt og sakborningar gera nánast undantekningarlaust þegar þegar þeir ganga inn í dómsal.
Eftir að hafa lýst því hvernig dóttir hennar lést greindi Ming Ting frá framhaldinu. „Næst var komið að mér,“ sagði hún.
Hún hefði farið inn á baðherbergi með eiginmanni sínum, lyft upp bol sínum svo hann gæti stungið hana og bitið í handklæði, svo hún æpti ekki. Því næst hefði eiginmaður stungið hana einu sinni og borið hana fram og lagt í rúmið við hlið dóttur þeirra.
Þá hefði hún verið með skerta meðvitund um nokkurt skeið, þar til að eiginmaður hennar vakti hana og sagði að komið væri að sér.
Eiginmaður hennar hefði þá haldið í hönd hennar, til stuðnings, og stungið sig tvívegis. Þær upplýsingar hefði hún frá lögreglu.
Einhverjum tíma síðar hefði eiginmaður hennar vakið hana á ný og þá hefði hann rétt henni rafmagnssnúru, sem hann hefði skorið á. Hann hefði beðið hana um að halda í rafmagnssnúruna og hún héldi að hann hefði með því reynt að svipta þau lífi með raflosti. Það hefði ekkert gengið.
Eftir það hefði hann farið inn á baðherbergið og verið mjög veikburða, fallið við og hún hefði ekki haft mátt til að reisa hann við. Að því sögðu brast hún í grát í fyrsta skiptið. Dómari bauð henni þá að taka hlé en hún afþakkaði það.
Eftir að maður hennar lést hefði hún tekið upp hníf, í fyrsta sinn umrætt kvöld, og reynd að stinga sig til bana með honum. Það hefði ekki gengið. Loks hefði hún reynt að stinga hárblásara í samband og fara með hann í sturtu. Það hefði ekki heldur gengið. Loks hefði hún endað á að hringja í mótttöku hótelsins og tilkynna starfsmönnum það sem hafði gerst. Þeir hefðu ekkert skilið fyrr en hún sagði þeim að hún hefði myrt tvo. Hún hefur síðar dregið þá fullyrðingu til baka en hún sagðist hafa gert það til að vekja athygli hótelstarfsmannanna.
Þá var hún spurð út í heilsufar eiginmanns hennar og hún sagði hann hafa verið með alvarlegan nýrnasjúkdóm og þurfa að fara í skilun þrisvar í viku, tvær klukkustundir í senn. Það hefði tekið mikið á hann.
Sjúkdómurinn hefði einnig haft mjög slæm áhrif á hann andlega, borið hefði á minnisleysi og hann ætti erfitt með að einbeita sér. Suma daga hefði hann ekki komist út úr húsi. Þá vissi hann að eftir Íslandsferðina myndi hann ekki geta byrjað aftur í skilun og því ætti hann stutt eftir ólifað.
„Hann vildi ekki verða grænmeti, eins og hann orðaði það, vildi ekki vera upp á aðra kominn.“ Hún hefði verið sammála honum um að hann gæti ekki lifað þannig lengur.
Ming Ting sagði að í aðdraganda andlátanna hefði fjölskyldan farið út að borða, nánar tiltekið á veitingastaðinn Sushi Train í Tryggvagötu, farið upp á hótelherbergi, horft þar á sjónvarp í nokkrar klukkustundir og svo gengið til verka við að svipta sig lífi. Þetta hefði verið á föstudagskvöldinu 13. júní. Lík dóttur hennar og eiginmanns fundust að morgni 14. júní.
Sækjandi spurði hana þá nánar út í tímasetningar og benti henni á að síðast hefði sést til þeirra á göngum hótelsins, miðað við öryggismyndavélakerfi þess, miðvikudagskvöldið 11. júní.
Hún sagði þá að það gæti verið að þau hefðu frekar farið út að borða á miðvikudagskvöldinu en henni þætti það ósennilegt, þar sem þau hefðu engan mat haft uppi á herberginu, fyrir utan nokkra snakkpoka.
Sækjandi rakti þá að samkvæmt skýrslu réttarmeinafræðings hefði dóttir hennar látist um klukkan 10 á föstudagsmorgninum og eiginmaðurinn í hádeginu, bæði með fjögurra klukkustunda skekkjumörkum. Þannig mætti ætla að liðlega sólarhringur hefði liði frá því að fjölskyldan kom á hótelið og feðginin létust. Fyrsta frétt Vísis af málinu var skrifuð á ellefta tímanum þann 14. júní en þá voru aðgerðir lögreglu enn í gangi á vettvangi.
Sækjandi málsins varpaði mynd upp á skjá sem sýndi bréf sem var undirritað af eiginmanni Ming Ting. Á því beindi hann því til þess sem bréfið myndi finna að hafa samband við tiltekinn ættingja ef eitthvað skyldi henda fjölskylduna.
Þá sagði hann viðkomandi að nota debetkortið á bak við hótelpöntunina til þess að greiða fyrir allan kostnað sem orðið hefði. Hótelið væri frábært og starfsfólks þess væri ekki að nokkru leyti ábyrgt fyrir því sem hafði gerst.
Þá kom fram að þær Ming Ting og dóttir hennar hefðu skrifað erfðaskrá að beiðni eiginmanns hennar, sem hefði einnig ritað erfðaskrá. Þau hefðu tekið erfðaskrárnar með til Íslands og póstlagt þær hér á landi.
Þá spurði sækjandi Ming Ting að því hvort hún væri enn í þeim hugleiðingum að svipta sig lífi, hvort hún ætlaði aftur að reyna sjálfsvíg.
„Fyrst þarf ég að ljúka ýmsum verkefnum,“ sagði hún.
Einn dómaranna þriggja ítrekaði þá spurninguna, ætlaði hún að svipta sig lífi? Hún sagði það ekki augljóst, hún væri ekki viss um að hún réði við það. Þá spurði dómarinn hvað hún ætti við þegar hún sagðist þurfa að sinna verkefnum.
„Nafn mannsins míns hefur verið atað auri og mig langar að sanna að sýna fram á að hann hafi verið vænn maður og að það sem hefur verið borið á hann sé ekki rétt. Það væri gott.“
Þar vísar hún til málaferla sem varða erfðadeilur eiginmanns hennar og systur hans.
Aðalmeðferðinni er hvergi nærri lokið enda á eftir að taka skýrslur af öllum vitnum. Samkvæmt dagskrá er reiknað með því að aðalmeðferð haldi áfram á þriðjudag og ljúki sama dag. Karl Ingi Vilbergsson, sækjandi málsins, segir í samtali við Vísi að líklega þurfi fleiri daga.
Ming Ting Mancel hefur verið ákærð fyrir að hafa, í samráði með eiginmanni sínum Emeric Xavier Mancel, banað dóttur þeirra á hótelherbergi á Edition-hótelinu síðasta sumar. Hún er einnig ákærð fyrir brot í nánu sambandi.
Frönsk kona sem grunuð eru um að hafa myrt eiginmann sinn og dóttur á Edition-hótelinu síðasta sumar sætir áframhaldandi farbanni til 27. apríl næstkomandi. Mál hennar er komið aftur á borð Héraðssaksóknara, eftir að hafa verið sent lögreglu til frekari rannsóknar í febrúar.