Ming Ting mætt í dómsal vegna Edition-málsins Árni Sæberg skrifar 12. júní 2026 09:37 Aðalmeðferðin fer fram í dómsal 101, stærsta sal Héraðsdóms Reykjavíkur. Vísir/Vilhelm Ming Ting Mancel, sem hefur verið ákærð fyrir að hafa, í samráði með eiginmanni sínum Emeric Xavier Mancel, banað dóttur þeirra á hótelherbergi á Edition-hótelinu síðasta sumar, er mætt í dómsal í Héraðsdómi Reykjavíkur. Hún gerði enga tilraun til að hylja sig þegar hún gekk inn. Dómþing var sett klukkan 09:30 og reiknað er með því að henni ljúki klukkan 16. Ming Ting gefur skýrslu fyrir dómi áður en vitni mæta fyrir dóminn. Fyrsta vitni hefur verið boðað eftir hádegi og því má vænta langrar skýrslutöku af Ming Ting. Dómurinn er skipaður þremur embættisdómurum við Héraðsdóm Reykjavíkur. Í ákærunni sem fréttastofa hefur undir höndum er því lýst hvernig Ming Ting og Emeric eiga að hafa banað dóttur sinni, Catherine Delphine Mancel. Samkvæmt ákærunni eiga þau að hafa haldið henni fastri, meðal annars með því að grípa um hægri upphandlegg hennar. Þá hafi þau brugðið snöru um háls hennar og þrengt að öndunarvegi hennar. Catherine á vegna þessa að hafa hlotið punktblæðingar í andliti og hálsi auk bráðs yfirþans á lungunum. Hjónin eiga síðan að hafa stungið hana tvisvar sinnum með hnífi í brjóstkassann og önnur stungan hæft hjartað hennar. Catherine lést vegna lungnaþembu og rofs á hægri slegli hjartans sem leiddi til blæðingar og blóðfyllu í gollurhúsi hjartans. Manndráp á Reykjavík Edition Dómsmál Reykjavík Hótel á Íslandi Tengdar fréttir Sendi frá sér yfirlýsingu vegna umfjöllunar Ming Ting Mancel, sem ákærð er fyrir að hafa orðið dóttur sinni að bana á Edition-hótelinu í Reykjavík í samráði með eiginmanni sínum Emeric Xavier Mancel, sendi nýkaledónskum miðli yfirlýsingu vegna umfjöllunar hans um málið. 5. júní 2026 15:38 Konan ákærð fyrir manndráp á Edition Frönsk kona hefur verið ákærð fyrir að hafa myrt dóttur sína á Edition-hótelinu í Reykjavík síðasta sumar. Eiginmaður konunnar fannst einnig látinn á hótelherberginu. 27. apríl 2026 14:48 Edition-málið komið aftur til saksóknara og farbann framlengt Frönsk kona sem grunuð eru um að hafa myrt eiginmann sinn og dóttur á Edition-hótelinu síðasta sumar sætir áframhaldandi farbanni til 27. apríl næstkomandi. Mál hennar er komið aftur á borð Héraðssaksóknara, eftir að hafa verið sent lögreglu til frekari rannsóknar í febrúar. 31. mars 2026 13:52 Mest lesið Lýsa uppgötvuninni sem gríðarstórum „hvalakirkjugarði“ Erlent Ætlar ekki að sitja undir ásökunum um barnaníð Innlent Ming Ting mætt í dómsal vegna Edition-málsins Innlent Íranir draga orð Trump til baka og vara fólk við að taka hann trúanlegan Erlent Vísað út úr flugvél: „Þetta er bara ömurlegt“ Innlent Meirihluti bíður eftir greiningu í meira en ár Innlent Sjálftakan „til háborinnar skammar“ Innlent 107 fæddu heima og sjö án aðkomu heilbrigðisstarfsfólks Innlent Logi sker hlaðvarpara úr snöru Fjölmiðlanefndar Innlent Vill ekki ganga svo langt að kalla þetta klofning innan flokksins Innlent Fleiri fréttir Segir Icelandair krefjast meiri vinnu fyrir lægri laun Logi sker hlaðvarpara úr snöru Fjölmiðlanefndar Búið að semja um þinglok Sakfellingu fyrir að nauðga sofandi kærustu snúið við í Landsrétti Ming Ting mætt í dómsal vegna Edition-málsins Róbert leiðir vinnu hagræðingarhóps nýs meirihluta Meirihluti bíður eftir greiningu í meira en ár Malbika á Reykjanesbraut í kvöld 107 fæddu heima og sjö án aðkomu heilbrigðisstarfsfólks Ætlar ekki að sitja undir ásökunum um barnaníð Eldar í grillum og kveikt í ruslagámi Fara fram á að fjármálaáætlunin sé endurreiknuð Eldur í Árbænum Vill ekki ganga svo langt að kalla þetta klofning innan flokksins Sjálftakan „til háborinnar skammar“ Eldfim staða, sorglegt áhugaleysi og ráðgáta Vísað út úr flugvél: „Þetta er bara ömurlegt“ Hafnar kreddum um verðbólguna Stefnir í uppbótartíma Starfsáætlun Alþingis kippt úr sambandi Tóku þátt í að uppræta rafmyntaþvætti sem teygði anga til Íslands Hótaði að beita skotvopni Finnur ekki fyrir sársauka Árásarmaður Tinnu fær ekki áheyrn: Taldi brotið á mannréttindum minnihlutahópa MDE vísar frá tveimur málum gegn Íslandi Flekahreyfingar innan Samfylkingar Rýmdu skrifstofur Hagkaupa vegna hótunar Ráðstöfun Baldurs til Eyja brjóti gegn samningi Samkeppniseftirlitið dragi upp skakka mynd af matvælaverðinu Brúin yfir Djúpafjörð boðin út Sjá meira