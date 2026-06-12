Innlent

Ming Ting mætt í dómsal vegna Edition-málsins

Árni Sæberg skrifar
Aðalmeðferðin fer fram í dómsal 101, stærsta sal Héraðsdóms Reykjavíkur.
Aðalmeðferðin fer fram í dómsal 101, stærsta sal Héraðsdóms Reykjavíkur. Vísir/Vilhelm

Ming Ting Mancel, sem hefur verið ákærð fyrir að hafa, í samráði með eiginmanni sínum Emeric Xavier Mancel, banað dóttur þeirra á hótelherbergi á Edition-hótelinu síðasta sumar, er mætt í dómsal í Héraðsdómi Reykjavíkur. Hún gerði enga tilraun til að hylja sig þegar hún gekk inn.

Dómþing var sett klukkan 09:30 og reiknað er með því að henni ljúki klukkan 16. Ming Ting gefur skýrslu fyrir dómi áður en vitni mæta fyrir dóminn. Fyrsta vitni hefur verið boðað eftir hádegi og því má vænta langrar skýrslutöku af Ming Ting.

Dómurinn er skipaður þremur embættisdómurum við Héraðsdóm Reykjavíkur.

Í ákærunni sem fréttastofa hefur undir höndum er því lýst hvernig Ming Ting og Emeric eiga að hafa banað dóttur sinni, Catherine Delphine Mancel.

Samkvæmt ákærunni eiga þau að hafa haldið henni fastri, meðal annars með því að grípa um hægri upphandlegg hennar. Þá hafi þau brugðið snöru um háls hennar og þrengt að öndunarvegi hennar. Catherine á vegna þessa að hafa hlotið punktblæðingar í andliti og hálsi auk bráðs yfirþans á lungunum.

Hjónin eiga síðan að hafa stungið hana tvisvar sinnum með hnífi í brjóstkassann og önnur stungan hæft hjartað hennar. Catherine lést vegna lungnaþembu og rofs á hægri slegli hjartans sem leiddi til blæðingar og blóðfyllu í gollurhúsi hjartans.

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