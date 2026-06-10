Opnar sig um gróf ummæli um hjónabandið Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 10. júní 2026 22:55 María Rut Kristinsdóttir er þingmaður Viðreisnar. Vísir/Vilhelm María Rut Kristinsdóttir, þingmaður Viðreisnar, opnaði sig um hatursorðræðu og áhyggjur sínar af lýðræðislegri umræðu. Svæsin ummæli um hana og aðra þingmenn vekja upp spurningar. „Þessi manneskja ásamt eiginkonu sinni verður hengd á Austurvelli von bráðar fyrir landráð og andlegt og kynferðislegt ofbeldi gagnvart saklausum skólabörnum.“ Þessi orð voru skrifuð um mig og eiginkonu mína á dögunum,“ sagði María Rut í upphafi ræðu sinnar á eldhúsdegi Alþingis. Þá hafi verið ritað undir mynd af nýrri stjórn Evrópuhreyfingarinnar að fólkið á myndinni yrði tekið af lífi fyrir gróf landráð og sagt að senda ætti Pawel Bartoszek, samflokksmann Maríu, heim til sín en hann hefur ættir að rekja til Póllands. „Þetta er skrifað af venjulegri manneskju á bak við lyklaborð eða kannski einhvers konar gervimenni sem er hannað til að þyrla upp ryki eða búa til reiði. Ég hugsa að hver einasti stjórnmálamaður hér inni kannist við athugasemdir af þessum toga úr öllum áttum,“ segir María Rut. Hún spyr hvernig samfélagið hafi endað á þessum stað og hverjir græði á því að breikka gjána. Sjálf sé hún orðin hálfdofin yfir heiftinni. Pólitík eigi ekki að vera persónuleg „Við eigum að sjálfsögðu að hafa ólíkar skoðanir. Við eigum að tjá þær, við eigum að rökræða og við eigum að vera óhrædd við að vera ósammála. Þannig virka stjórnmálin. En pólitík á ekki að vera persónuleg,“ segir María. Hún segir það vega að lýðræðinu, tjáningu fólks, persónufrelsi og öryggi. „Það vegur að grunngildum okkar og það býr til heim þar sem búið er til einhvers konar opið skotleyfi á jaðarsetta hópa, opið skotleyfi á fólk sem gefur sig að samfélagsmálunum og það finnst mér vera vond þróun og beinlínis hættuleg.“ Hún snýr umræðunni síðan að Evrópusambandinu. „Þar eru stærstu bergmálshellar dagsins í dag. Við erum með já-hellinn og við erum með nei-hellinn. Stundum er eins og hvorug hliðin trúi því að hin sé í góðri trú með sínar meiningar,“ segir María Rut. Upplýsingaóreiðan sé rosaleg og staðreyndir fjúki um veður og vind. „Kæri óvissuhópur, hugur minn er hjá ykkur. Ég vona að þið nýtið sumarið vel í að ígrunda mál ykkar. En umfram allt vonast ég til þess að við tökum þessa umræðu af virðingu, af yfirvegun og af þeirri auðmýkt að viðurkenna að fólk getur komist að ólíkri niðurstöðu af heiðarlegum ástæðum.“ Alþingi Viðreisn Hinsegin Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Mest lesið Eiginmaðurinn fékk krabbameinið sem hún hræddist mest Innlent Uggur í ferðaþjónustu fyrir vestan: „Sjö afbókanir í nótt, fjórar á morgun“ Innlent Fær nýjar kröfur fimmtán mánuðum eftir andlát eiginkonunnar Innlent Rússar vígbúast við mörk Norðurlanda Erlent Fjölskyldur hafi þegar hætt við að flytja aftur til Grindavíkur Innlent Marius sleppur ekki eftir allt saman Erlent Tóku ákvörðun um að skrá fólk úr flokknum Innlent „Vona að Uber fái aldrei leyfi til að starfa á Íslandi“ Innlent Grikki með tugi kílóa kókaíns undir fölsku gólfi Innlent Sakar ráðherra um alræðistilburði í nafni mannréttinda Innlent Fleiri fréttir Opnar sig um gróf ummæli um hjónabandið Ari þiggur stöðu stjórnarformanns „Staðreynd að matarkarfan mun lækka í verði“ NASA mun fylgjast með íslenska himinhvolfinu Sakar ráðherra um alræðistilburði í nafni mannréttinda „Ríkisstjórnin getur ekki flúið eigin vandræði inn í Evrópusambandið“ Í beinni: Eldhúsdagsumræður á Alþingi Sturlaugur nýr bæjarstjóri Akranessbæjar Evrópumet í verðhækkunum og vígbúnaðarkapphlaup Mál Steinu fer fyrir Hæstarétt Sofandi á akbraut Heitavatnslaust í miðborg í kvöld Enn bólar ekkert á fleiri ákærum vegna netverslunar Framkvæmdir við Hvammsvirkjun í vari út árið Almenningur ekki talinn eiga rétt á upplýsingum um ETS-sérlausn Barn réðst með belti á önnur börn Hæstiréttur hafnar beiðni Elju um að taka fyrir meiðyrðamál Virkjunarleyfi vegna Hvammsvirkjunar fær grænt ljós Tóku ákvörðun um að skrá fólk úr flokknum Eiginmaðurinn fékk krabbameinið sem hún hræddist mest Ferðum Íslendinga til útlanda fækkar Hvetur almenning til að vera á varðbergi Náttúruminjasafn og Náttúrufræðistofnun renna saman Uggur í ferðaþjónustu fyrir vestan: „Sjö afbókanir í nótt, fjórar á morgun“ Ríkisstjórnin beri ábyrgð á hindrunum Þórkötlu Óviðunandi að ákveðnir hópar barna búi enn við svo mikið úrræðaleysi Nýttu takmarkanir á sjúkraflugi til að þrýsta á borgina Ósáttir Grindvíkingar og undirbúningur fyrir þjóðaratkvæði að komast á fullt Fleiri andvígir inngöngu í ESB Þorsteinn Ólafsson er látinn Sjá meira