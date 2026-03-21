Bras á gestunum og Brighton í Meistaradeildarbaráttu

Brighton & Hove Albion vann 2-1 heimasigur á Liverpool á suðurströnd Englands í dag. Liðið blandar sér af krafti í baráttu um Meistaradeildarsæti á meðan Liverpool leitar enn stöðugleika.
Eftir góðan 4-0 sigur á Galatasaray í Meistaradeildinni í miðri viku héldu einhverjir að Púlarar væru á uppleið. Eins og svo oft áður á leiktíðinni á liðið erfitt með að tengja saman sigra og góðar frammistöður.
Brighton vann verðskuldaðan 2-1 sigur þökk sé tveimur mörkum Danny Welbeck sem kom Brighton yfir í tvígang í leiknum. Milos Kerkez skoraði eina mark Liverpool til að jafna rétt fyrir hálfleik eftir slæm mistök Lewis Dunk í vörn Brighton.
Welbeck var hins vegar munurinn á liðunum þökk sé marki í byrjun síðari hálfleiks og andlausir gestir lítt líklegir til að jafna leikinn.
Brighton blandar sér með sigrinum í baráttuna um Meistaradeildarsæti. Að líkindum munu fimm efstu liðin í deildinni fá að spila með þeim bestu í Evrópu að ári.
Liverpool situr í 5. sæti með 49 stig, einu á undan Chelsea sem er sæti neðar. Brentford er með 45 stig í sjöunda sæti og Brighton eftir sigurinn með 43 stig í því áttunda.