Innlent

Grikki með tugi kílóa kókaíns undir fölsku gólfi

Árni Sæberg skrifar
Katsanos flutti efnin um borð í Norrænu.
Katsanos flutti efnin um borð í Norrænu. Vísir/Jóhann K.

Alexandros Katsanos, grískur karlmaður á fimmtugsaldri, hefur verið ákærður fyrir að flytja 43 kíló af sterku kókaíni til landsins með Norrænu í mars síðastliðnum. Um er að ræða eitt stærsta kókaínsmygl sögunnar.

Í ákæru á hendur Katsanos, sem gefin var út þann 5. júní, segir að hann sé ákærður fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot, með því að hafa föstudaginn 27. mars 2026, staðið að innflutningi á samtals 42,9 kílóum af kókaíni með styrkleika 83 til 85 prósent, ætluðu til söludreifingar í ágóðaskyni. 

Fíkniefnin hafi verið falin í bifreiðinni MK I3796, sem Katsanos flutti frá Danmörku með viðkomu í Færeyjum og hingað til lands með farþegaferjunni Norrænu til Seyðisfjarðar. Lögregla hafi fundið og lagt hald á umrædd fíkniefni við leit undir fölsku gólfi í farmrými bifreiðarinnar.

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