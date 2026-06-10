Rússar vígbúast við mörk Norðurlanda Agnar Már Másson skrifar 10. júní 2026 11:16 Miðað við loftmyndir hefur hernaðaruppbygging Rússa í nágrenni við landamærin að Nato-ríkjum aukist verulega. Rússar hafa á síðustu árum aukið umsvif sín á herstöðvum við landamærin að Norðurlöndum og Eystrasaltsríkjunum. Loftmyndir sýna hvernig gróður hefur vikið fyrir hervirkjum á sama tíma og umferð herbíla hefur aukist á svæðunum. Ríkisútvörp í Danmörku, Noregi og Svíþjóð auk Eistneska miðilsins Delfi birtu í morgun umfjöllun sem þeir unnu í samvinnu þar sem þeir varpa ljósi á nýlega hernaðaruppbyggingu Rússahers við landamæri Rússlands að Norðurlöndum og Eystrasaltsríkjunum. Með því að bera saman loftmyndir milli 2022 og 2026 má sjá hernaðaruppbyggingu á hið minnsta fimm stöðum við landamæri Rússa að NATO-ríkjum en miðlarnir létu hermálasérfræðing yfirfara myndirnar auk annarra heimildarmanna innan varnarmálayfirvalda í löndunum. Nálægt landamærum Noregs og Finnlands Nyrsta dæmið um slíka uppbyggingu er í dalnum Petsjenga í Múrmansk-héraði, ellefu kílómetrum frá landamærum Rússlands að Noregi í Finnmörku, en þar hafa lengi verið herstöðvar. Frá 2022 hefur fjöldi hermanna í herstöðinni í Petsjenga tvöfaldast úr 7 þúsund upp í 14 þúsund – eða jafnvel 17 þúsund, samkvæmt umfjöllun norska ríkisútvarpsins. Með samanburði á loftmyndum af svæðinu má sjá að Rússar hafi nýlega rutt frá skóg í kringum herstöðina. Þá reynist einnig vera uppbygging rétt utan Kadalaksja sem er skammt frá landamærum Rússlands að Finnlandi. Þar hefur, rétt eins og í Patsjanga, skógur verið ruddur og hús risið síðan 2024, samkvæmt umfjöllun danska ríkisútvarpsins um málið. Danski miðillinn hefur eftir finnska varnarmálasérfræðingnum Marko Eklund að það sé um að ræða búðir fyrir hermenn, matsali og byggingar undir farartæki og annan búnað. Eklund telur að þegar stækkuninni er lokið verði pláss fyrir allt að 115 þúsund hermenn milli svæðanna Patsjanga og Katalóníu. Nýjar stöðvar rísa En Rússar eru ekki aðeins að stækka herstöðvar heldur virðast þeir einnig standa í byggingu á nýjum stöðvum. Við Novaja Vilga má svo einnig finna nýjar herstöðvar í uppbyggingu Novaja Vilga, utan borgarinnar Petrosavodsk. Haft er eftir Eklund að um sé að ræða glænýjar herbúðir á svæðinu þar sem búast megi við hátt í 16 þúsund hermönnum. Við Luga, skammt frá landamærum Rússlands að Eistlandi, sýna loftmyndir einnig hernaðaraukningu á svæðinu. Fyrir tæpu ári mátti aðeins sjá handfylli herbíla á svæðinu en miðað við loftmyndir frá febrúar 2026 hefur farartækjum farið verulega fjölgandi við herstöðina. Eklund útilokar ekki í samtali við DR að bílarnir séu á leiðinni til Úkraínu en líklegra sé að viðvera þeirra sé hluti af stækkunarverkefni á svæðinu. Fyrsta víglínan Í Kalíningrad, aðeins um 23 kílómetrum frá landamærunum að Póllandi, má einnig finna eina af mikilvægustu herstöðvum Rússa fyrir utan borgina Baltíisk. Herstöðin er notuð til að stýra aðgerðum á bæði landi og sjó. Eklund metur að herstöðin muni brátt hýsa hátt í sjö þúsund hermenn miðað við þær breytingar sem orðið hafa síðustu misseri, en þar hefur herbílum og flutningabílum fjölgað verulega. Rússland hefur talsvert fleiri herstöðvar en þær sem hér er fjallað um en að mati Marko Eklund eru hermennirnir í þessum herstöðvum meðal þeirra sem yrðu sendir fyrst á víglínuna ef til átaka kæmi milli Rússa og ríkja á Eystrasaltssvæðinu. Rússland Danmörk Noregur Finnland Innrás Rússa í Úkraínu Eistland Pólland Vladimír Pútín Öryggis- og varnarmál Mest lesið Fær nýjar kröfur fimmtán mánuðum eftir andlát eiginkonunnar Innlent Fjölskyldur hafi þegar hætt við að flytja aftur til Grindavíkur Innlent „Vona að Uber fái aldrei leyfi til að starfa á Íslandi“ Innlent Rússar vígbúast við mörk Norðurlanda Erlent Marius sleppur ekki eftir allt saman Erlent Tryggvi Gíslason er látinn Innlent Stefna á að opna kaffistofuna síðar í þessum mánuði Innlent Vegasjoppan sem byggði kamar fyrir Kristján tíunda Innlent Þorsteinn Ólafsson er látinn Innlent Grikki með tugi kílóa kókaíns undir fölsku gólfi Innlent Fleiri fréttir Rússar vígbúast við mörk Norðurlanda Rufu hljóðmúrinn í fyrsta sinn en mæla hávaðann seinna Marius sleppur ekki eftir allt saman Ætla að sækja óeirðaseggi í Belfast til saka Ísland friðsælasta land heims nítjánda árið í röð Tólf látnir og níu særðir eftir skotárás í Jóhannesarborg Óeirðir í Belfast eftir hnífstungu Íranir gerðu hefndarárásir á herstöðvar í nágrannaríkjunum Gerir Repúblikönum á þingi enn lífið leitt Bandaríkjamenn ráðast á Íran Segir Írani hafa skotið niður þyrlu Bandaríkjanna Stríðið gegn holdétandi flugunni fær nýtt líf Kristersson í kröppum dansi á kosningaári Virðist bjartsýnn á að gæfan sé að snúast Úkraínumönnum í hag Armenar horfa áfram til vesturs eftir kosningar Ekkert lát á árásum Ísraelsmanna í suðurhluta Líbanon Fallið frá þróun nýrrar samevrópskrar herþotu Marius látinn laus Xi í heimsókn hjá Kim: Í keppni við Pútín um áhrif í Pyongyang Báðir segjast hættir, í bili Strunsaði úr viðtali: „Þú ert annaðhvort spillt eða heimsk“ Bretar setja ofan í við Vance vegna undirróðurs Skutu niður dróna yfir Lettlandi í fyrsta sinn Öflugur jarðskjálfti úti fyrir Filippseyjum í nótt Ísraelar og Íranir skiptast á skotum en Trump segist við stjórnvölinn Íranir skjóta á Ísrael Stór rafmagnsflugvél reynd fyrir fyrsta flug Bregðast við skammarbréfi Þorgerðar og félaga Fær fangelsisfrí til að heimsækja móður sína Lungnaígræðsla ekki lækning heldur sjúkdómaskipti Sjá meira