Marius sleppur ekki eftir allt saman Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 10. júní 2026 10:19 Lukka Mariusar Høiby reyndist skammlíf. Getty Marius Borg Høiby verður ekki látinn laus úr gæsluvarðhaldi til að vera við hlið veikrar móður sinnar eftir allt saman. Lögmannsrétturinn í Borgarþingi, annað dómsstig, féllst á sjónarmið saksóknara sem skaut málinu þangað. Í gær var greint frá því að héraðsdómurinn í Ósló hefði fallist á kröfu Mariusar og verjanda hans um að hann yrði látinn laus vegna alvarleika veikinda móður hans, Mette-Marit krónprinsessu. Héraðsdómur taldi hættuna á því að hann brjóti aftur af sér minni en áður. Lögmannsrétturinn var ekki sammála þessari niðurstöðu. Í úrskurði sínum rökstyður hann ákvörðun sína með vísan til konunnar frá Frogner, hinnar margumtöluðu fyrrverandi kærustu Mariusar, sem er alltaf kölluð þessu nafni. Hún hefur fengið út gefið nálgunarbann á Marius en hann hefur gengist við því að hafa brotið gegn því ítrekað. „Eins og lögmannsrétturinn lítur á þetta er þetta ekki spurning um vilja, en frekar spurning um hæfi, líferni og áhættuþætti,“ hefur VG úr úrskurði lögmannsréttarins. Marius Borg Høiby hefur sætt gæsluvarðhaldi í rúma fjóra mánuði. Réttarhöld yfir honum fyrir röð ofbeldis- og kynferðisbrota hófst í febrúar. Hann fór fram á að honum yrði sleppt í ljósi þess að móðir hans, Mette-Marit krónprinsessa, hefði verið sett á biðlista fyrir lungnaígræðslu. Skilyrði fyrir því að vera á þessum lista er að vera ekki lífs auðið lengra en eins til tveggja ára. VG hefur eftir verjanda Mariusar, Ellen Holager Andenæs, að úrskurður lögmannsréttarins sé mikil vonbrigði. Þau muni nýta alla kosti sem þau hafa til að áfrýja niðurstöðunni. Noregur Mest lesið Fær nýjar kröfur fimmtán mánuðum eftir andlát eiginkonunnar Innlent Fjölskyldur hafi þegar hætt við að flytja aftur til Grindavíkur Innlent „Vona að Uber fái aldrei leyfi til að starfa á Íslandi“ Innlent Tryggvi Gíslason er látinn Innlent Stefna á að opna kaffistofuna síðar í þessum mánuði Innlent Vegasjoppan sem byggði kamar fyrir Kristján tíunda Innlent Gerir Repúblikönum á þingi enn lífið leitt Erlent Marius sleppur ekki eftir allt saman Erlent „Þetta er hreinn uppspuni“ Innlent Íranir gerðu hefndarárásir á herstöðvar í nágrannaríkjunum Erlent Fleiri fréttir Marius sleppur ekki eftir allt saman Ætla að sækja óeirðaseggi í Belfast til saka Ísland friðsælasta land heims nítjánda árið í röð Tólf látnir og níu særðir eftir skotárás í Jóhannesarborg Óeirðir í Belfast eftir hnífstungu Íranir gerðu hefndarárásir á herstöðvar í nágrannaríkjunum Gerir Repúblikönum á þingi enn lífið leitt Bandaríkjamenn ráðast á Íran Segir Írani hafa skotið niður þyrlu Bandaríkjanna Stríðið gegn holdétandi flugunni fær nýtt líf Kristersson í kröppum dansi á kosningaári Virðist bjartsýnn á að gæfan sé að snúast Úkraínumönnum í hag Armenar horfa áfram til vesturs eftir kosningar Ekkert lát á árásum Ísraelsmanna í suðurhluta Líbanon Fallið frá þróun nýrrar samevrópskrar herþotu Marius látinn laus Xi í heimsókn hjá Kim: Í keppni við Pútín um áhrif í Pyongyang Báðir segjast hættir, í bili Strunsaði úr viðtali: „Þú ert annaðhvort spillt eða heimsk“ Bretar setja ofan í við Vance vegna undirróðurs Skutu niður dróna yfir Lettlandi í fyrsta sinn Öflugur jarðskjálfti úti fyrir Filippseyjum í nótt Ísraelar og Íranir skiptast á skotum en Trump segist við stjórnvölinn Íranir skjóta á Ísrael Stór rafmagnsflugvél reynd fyrir fyrsta flug Bregðast við skammarbréfi Þorgerðar og félaga Fær fangelsisfrí til að heimsækja móður sína Lungnaígræðsla ekki lækning heldur sjúkdómaskipti Sátu að sumbli þegar eldur blossaði skyndilega upp í bifreið Fengu yfir sig holskeflu haturs eftir að þau ákváðu að binda enda á meðgönguna Sjá meira