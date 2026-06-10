Erlent

Marius sleppur ekki eftir allt saman

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Lukka Mariusar Høiby reyndist skammlíf.
Lukka Mariusar Høiby reyndist skammlíf. Getty

Marius Borg Høiby verður ekki látinn laus úr gæsluvarðhaldi til að vera við hlið veikrar móður sinnar eftir allt saman. Lögmannsrétturinn í Borgarþingi, annað dómsstig, féllst á sjónarmið saksóknara sem skaut málinu þangað.

Í gær var greint frá því að héraðsdómurinn í Ósló hefði fallist á kröfu Mariusar og verjanda hans um að hann yrði látinn laus vegna alvarleika veikinda móður hans, Mette-Marit krónprinsessu. Héraðsdómur taldi hættuna á því að hann brjóti aftur af sér minni en áður.

Lögmannsrétturinn var ekki sammála þessari niðurstöðu. Í úrskurði sínum rökstyður hann ákvörðun sína með vísan til konunnar frá Frogner, hinnar margumtöluðu fyrrverandi kærustu Mariusar, sem er alltaf kölluð þessu nafni. Hún hefur fengið út gefið nálgunarbann á Marius en hann hefur gengist við því að hafa brotið gegn því ítrekað.

„Eins og lögmannsrétturinn lítur á þetta er þetta ekki spurning um vilja, en frekar spurning um hæfi, líferni og áhættuþætti,“ hefur VG úr úrskurði lögmannsréttarins.

Marius Borg Høiby hefur sætt gæsluvarðhaldi í rúma fjóra mánuði. Réttarhöld yfir honum fyrir röð ofbeldis- og kynferðisbrota hófst í febrúar. Hann fór fram á að honum yrði sleppt í ljósi þess að móðir hans, Mette-Marit krónprinsessa, hefði verið sett á biðlista fyrir lungnaígræðslu. Skilyrði fyrir því að vera á þessum lista er að vera ekki lífs auðið lengra en eins til tveggja ára.

VG hefur eftir verjanda Mariusar, Ellen Holager Andenæs, að úrskurður lögmannsréttarins sé mikil vonbrigði. Þau muni nýta alla kosti sem þau hafa til að áfrýja niðurstöðunni.

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