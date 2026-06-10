Tóku ákvörðun um að skrá fólk úr flokknum Áróra L Davíðsdóttir skrifar 10. júní 2026 14:28 Sæþór Benjamín Randalsson, nýkjörinn varaformaður Sósíalistaflokksins, til vinstri og Jón Ferdínand Estherarson, nýkjörinn formaður Sósíalistaflokks Íslands, til hægri. Samsett Nýkjörinn formaður Sósíalistaflokksins segir framkvæmdastjórn flokksins hafa tekið ákvörðun um að skrá félaga úr flokknum. Þeir sem vinni gegn flokknum eigi ekkert erindi á aðalfund. Varaformaður segir stjórnina hafa fylgt flokksreglum við skipulagningu aðalfundar. Það sé ekki þeirra vandamál að upplýsa fólk um að það hafi verið rekið úr flokknum. Sæþór Benjamín Randalsson, nýkjörinn varaformaður Sósíalistaflokksins, segir í samtali við Vísi að framkvæmdastjórn flokksins hafa framfylgt flokksreglum við skipulagningu aðalfundar flokksins sem var haldinn í Þingeyjarsveit um helgina. Sæþór segir skráningarform fyrir aðalfund Sósíalistaflokksins hafa borist skráðum félögum flokksins í tölvupósti tveimur vikum fyrir fund og ítrekar að framkvæmdastjórn hafi fylgt flokkslögum við boðun á fundinn. Framkvæmd fundarins hefur sætt gagnrýni frá aðilum sem segjast ekki hafa fengið boð á hann þrátt fyrir að vera skráðir félagar. Tólf félagar í flokknum segjast hafa kært aðalfundinn til Fyrirtækjaskrár. Sara Stef. Hildardóttir, ein þeirra sem standa fyrir andmælunum, segir þetta vera brot á félagalögum í samtali við Vísi. Sæþór segir allar upplýsingar um viðburði flokksins berast með pósti, þar á meðal aðalfund. „Ég get staðfest að ég sendi á alla félaga,“ segir hann. Hann segir 60 manns hafa sótt fundinn um helgina sem var haldinn að Stórutjarnarskóla, 25 kílómetrum austur af Akureyri. Aðspurður hvers vegna fundurinn hafi verið haldinn þar segir hann meðal annars kosningaloforð nýrrar forystu hafa verið að setja landsbyggðina í forgang. Hugmyndin sé að aðalfundirnir verði haldnir annað hvert ár á landsbyggðinni og á höfuðborgarsvæðinu á móti. Í tilkynningu frá Jóni Ferdínandi Estherarsyni, nýkjörnum formanni Sósíalistaflokks Íslands, vísar hann öllum ásökunum á bug. Jón segir jafnframt í samtali við Vísi að með hegðun sinni hafi ákveðnir aðilar lýst því yfir að þau væru ekki lengur félagar í flokknum. Hann segir fólk sem vinni með yfirlýstum hætti gegn flokknum og grafi undan honum eiga ekkert tilkall til þess að mæta á aðalfund flokksins. „Eins og gefur að skilja og er öllum morgunaugljóst þá gengur það ekki upp að fólk sem býður sig fram gegn Sósíalistaflokknum með öðru framboði, gegnir trúnaðarstörfum fyrir framboð sem býður fram gegn Sósíalistaflokknum og með mjög opnum og alvarlegum hætti grefur undan flokknum, hendir flokknum út úr eigin húsnæði og vinnur með ráðum og dáðum og með opinberlega yfirlýstum hætti að því að granda Sósíalistaflokknum, að það fólk sé áfram félagar í flokknum. Það er augljós hagsmunaárekstur. Í öllum eðlilegum stjórnmálaflokkum gilda lög og reglur gegn slíku,“ segir hann. Hann vísar til þess að Sara Stef. Hildardóttir, ein þeirra sem gagnrýna fundinn, hafi komið að stofnun framboðanna Vor til Vinstri og Vinstrið fyrr á árinu, ásamt Sönnu Magdalenu Mögdudóttur, borgarfulltrúa og fyrrum félaga Sósíalistaflokksins. „Þætti einhverjum eðlilegt að Guðrún Hafsteinsdóttir myndi kæra landsfund Samfylkingarinnar ef hún fengi ekki að vera þátttakandi í honum? Ætti Sigmundur Davíð enn að fá að mæta á flokksþing Framsóknarflokksins? Er Þorgerður Katrín enn höfð með í ráðum á landsfundi Sjálfstæðisflokksins?“ spyr hann í tilkynningunni. Ákvörðun tekin fyrir hönd ákveðinna aðila Ákvörðun segir hann hafa verið tekna fyrir þeirra hönd í framkvæmdastjórn flokksins að taka þau af félagatalinu. Aðspurður hvort það þurfi að upplýsa fólk um að það sé rekið úr flokknum svarar hann neitandi. „Það er bara ekki okkar vandamál,“ segir hann. „Í rauninni var það bara þannig að samkvæmt stjórn, sem setti bara eðlilega reglu í ljósi aðstæðna, að fólk sem væri að vinna með þessum hætti í andstöðu gegn Sósíalistaflokknum, að grafa undan honum, þá bara værirðu með því að segja að þú sért ekki lengur félagi í flokknum. Þú sért að afskrá þig, það sé bara mjög eðlilegt í öllum skilningi að líta þannig á,“ segir nýkjörni formaðurinn. Jón segir ekkert erindi hafa borist flokknum frá Fyrirtækjanefnd eða lögfræðingum. 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