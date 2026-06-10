Uggur í ferðaþjónustu fyrir vestan: „Sjö afbókanir í nótt, fjórar á morgun“ Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 10. júní 2026 12:45 Birna Mjöll Atladóttir á Breiðuvík og Björn Samúelsson eru á meðal þeirra sem vilja Baldur heim í Breiðafjörðinn. Vísir/Hjalti „Það rekur hér hvert kjaftshögg annað,“ segir Birna Mjöll Atladóttir, staðarhaldari á Hóteli Breiðavíkur við Látrabjarg. Hún lenti nýverið í klóm netþrjóta sem bjóða upp á norðurljósaferðir í júlí í nafni hótelsins og segir sömuleiðis að það rigni inn afbókunum vegna óvissu með Breiðafjarðarferju. Rekendur gististaða á Vestfjörðum hafa margir svipaða sögu að segja. Ferðamenn treysta sér misvel í akstur um Barðaströnd og á því ber að þeir ákveði að sleppa Vestfjörðunum í heild sinni geti þeir ekki siglt aðra leiðina eða báðar. Birna Mjöll segir starfsemina í Breiðuvík verða af talsverðu fé vegna afbókana af völdum vandræða með Breiðafjarðarferjuna. Sömu sögu er að segja af rekendum Hótels Flateyjar sem er ansi háð siglingum um Breiðafjörðinn af augljósum ástæðum. Krefjast afsagnar ráðherra Flateyingar eru mjög óánægðir með stöðu mála og stóðu meðal annars fyrir mótmælum úti í eynni á dögunum. Björn Samúelsson, einn skipuleggjenda mótmælanna og varamaður í sveitarstjórn Reykhólahrepps, segir fjölda ferðamanna hafa þegar átt bókaða ferð með Baldri í júní sem þarf að endurgreiða svo hægt sé að endurbóka ferð með Særúnu, ferjunni sem hleypur í skarðið. Hann er einnig meðal aðstandenda að undirskriftalista þar sem þess er krafist að Baldri verði skilað í Breiðafjörðinn sem fyrst. Þess er einnig krafist að Eyjólfur Ármannssonn innviðaráðherra og þingmaður Norðvesturkjördæmis segi af sér „enda ófær um að verja hagsmuni kjördæmisins“. Stefnt er að 4600 undirskriftum, sem er einmitt kjörfylgi Eyjólfs í kjördæminu. Mikið tekjutap Birna Mjöll í Breiðuvík segir litla fyrirtækið sitt hafa orðið af hundruðum þúsunda vegna afbókana. „Og svo á aftur og aftur að taka ferjuna af okkur. Nú er bara nóg komið,“ segir hún. Birna Mjöll, annar eiganda hótelsins í Breiðuvík.Hótel Breiðavík Ferjumálin eru ekki þau einu sem há starfsemina á Hóteli Breiðuvíkur um þessar mundir en sólmyrkvinn í ágúst er að laða þvílíkan fjölda ferðamanna og alþjóðlega athygli á litlu byggðirnar á sunnanverðum Vestfjörðum að Birna talar frekar um hann sem náttúruhamfarir en stjarnfræðiatburð. Tölvuþrjótar brutust inn í bókunarkerfi hótelsins í síðasta mánuði og fóru að selja gistipláss sem þegar var bókað á háar upphæðir. Þeir hafa sömuleiðis bryddað upp á ýmsum nýjungum og eru farnir að selja norðurljósaskoðunarferðir yfir hásumarið og dagsferðir frá Látrabjargi á Mývatn. Af Patreksfirði.Vísir/Vilhelm Andri Fannar Helgason á Hótel West við Aðalstræti á Patreksfirði horfir einnig upp á afbókanir. „Þetta er mjög slæmt fyrir okkur í ferðaþjónustunni fyrir vestan. Því miður er ofboðslega mikið um þetta,“ segir hann. „Rosalega mikið af afbókunum“ Jónas Sigurður Kristinsson eigandi Gistiheimilis Tálknafjarðar heldur í vonina að viðgerðum á Herjólfi ljúki samkvæmt áætlun en er misvongóður. „Það er rosalega mikið af afbókunum. Þetta telur á tugum. Vandamálið virðist vera að allavega hérna á sunnanverðum Vestfjörðum að meirihlutinn af túristum sem eru að koma eru að koma frá Snæfellsnesi. Kortaforritin virðast segja að eina leiðin hingað vestur sé Baldur. Það virðist ekki vera hægt að útskýra þetta fyrir túristunum að það sé önnur leið.“ „Það voru sjö afbókanir hjá mér í nótt. Fjórar fyrir kvöldið,“ segir hann. Hann er skipstjórnarmenntaður og spyr sig einnig hvers vegna Herjólfur II, sem á að vera varaskip til siglinga milli lands og Eyja, liggi sem fastast í Reykjavík þegar á því er þörf. „Af hverju er ekki löngu búið að grípa í það að gera við þetta skip til að það sé ferðahæft?“ Flatey Ferðaþjónusta Ferjan Baldur Vesturbyggð Reykhólahreppur Stykkishólmur Samgöngumál Mest lesið Fær nýjar kröfur fimmtán mánuðum eftir andlát eiginkonunnar Innlent Fjölskyldur hafi þegar hætt við að flytja aftur til Grindavíkur Innlent Rússar vígbúast við mörk Norðurlanda Erlent „Vona að Uber fái aldrei leyfi til að starfa á Íslandi“ Innlent Marius sleppur ekki eftir allt saman Erlent Tryggvi Gíslason er látinn Innlent Stefna á að opna kaffistofuna síðar í þessum mánuði Innlent Þorsteinn Ólafsson er látinn Innlent Grikki með tugi kílóa kókaíns undir fölsku gólfi Innlent Vegasjoppan sem byggði kamar fyrir Kristján tíunda Innlent Fleiri fréttir Ríkisstjórnin beri ábyrgð á hindrunum Þórkötlu Óviðunandi að ákveðnir hópar barna búi enn við svo mikið úrræðaleysi Nýttu takmarkanir á sjúkraflugi til að þrýsta á borgina Ósáttir Grindvíkingar og undirbúningur fyrir þjóðaratkvæði að komast á fullt Fleiri andvígir inngöngu í ESB Þorsteinn Ólafsson er látinn Grikki með tugi kílóa kókaíns undir fölsku gólfi Starfsleyfi takmarkað vegna lyfjaávísana Leiðtogaskipti hjá Sósíalistaflokknum Bein útsending: Ræða öryggis- og stjórnmálasamstarf á Eystrasaltssvæðinu Fjölskyldur hafi þegar hætt við að flytja aftur til Grindavíkur Eldhúsdagur runninn upp Fræsa og malbika Reykjanesbraut við Smáralind í kvöld Tryggvi Gíslason er látinn Öskur, reykelsisfnykur, greiðslufall og gámarót Stefna á að opna kaffistofuna síðar í þessum mánuði Samþykkt frumvarpsins framkalli ekki sigurtilfinningu Vegasjoppan sem byggði kamar fyrir Kristján tíunda Hlekktist í lendingu á Egilsstaðaflugvelli Fær nýjar kröfur fimmtán mánuðum eftir andlát eiginkonunnar Sósíalisti fékk boðsferð til Kína Olíumengun í Kópavogslæk „Netglæpamenn munu nýta sér þetta hratt og á skaðlegan hátt“ No Borders hvetja til andspyrnu gegn brottfararstöð Hringbraut eins og rússnesk rúlletta Handtekinn á bíl með nagladekkjum „Þetta er hreinn uppspuni“ Fjöldi netbrota fjórfaldast og dómsmálaráðherra í beinni um brottfararstöð „Vona að Uber fái aldrei leyfi til að starfa á Íslandi“ Umdeild brottfararstöð leidd í lög Sjá meira