Eldur kom upp í vélarrúmi Barða NK 120, skips Síldarvinnslunnar, út fyrir ströndum Færeyja í dag og skipið rak vélarvana í rúma þrjá klukkutíma þangað til að færeyskt björgunarskip kom til bjargar.
Færeyska björgunarmiðstöðin í Þórshöfn staðfestir í samtali við Vísi að þeim hafi borist neyðarkall frá Barða skömmu fyrir klukkan þrjú í dag. Þá hafði, samkvæmt heimildum fréttastofu, orðið sprenging í vélarrúmi bátsins og mikill eldur kviknaði. Skipið var þá statt um 15 sjómílum norðan af Færeyjum.
Björgunarskipin Brimil og Vón av Eiði voru send til aðstoðar en upp úr klukkan þrjú bárust boð um að áhöfninni hefði tekist að slökkva eldinn og að allir væru heilir á húfi um borð.
Brimil er með Barð í eftirdragi og áætlað er að þau komi til hafnar í Þórshöfn í fyrramálið. Íslensku landhelgisgæslunni hefur verið gert viðvart.
Gunnþór Ingvason framkvæmdastjóri Síldarvinnslunnar segist ekki hafa vit á því hversu mikið tjón hafi hlotist af eldinum. Það verði að koma í ljós um helgina.
„Aðalmálið er að áhöfnin hafi bjargast. Menn eru þjálfaðir og kunna að bregðast við,“ segir hann.
Þekkir þú einhvern í áhöfninni sem vill segja frá upplifun sinni eða sem á myndefni af hetjudáðunum? Þú getur haft samband á ritstjorn@visir.is.