Gylfi í hópnum sem mætir Kanada og Haítí Sindri Sverrisson skrifar 18. mars 2026 13:10 Gylfi Þór Sigurðsson er í íslenska landsliðshópnum á nýjan leik, nú þegar allir leikmenn standa Arnari Gunnlaugssyni til boða. Getty/Ahmad Mora Arnar Gunnlaugsson hefur valið leikmennina sem mæta munu Kanada og Haítí í næstu vináttulandsleikjum karla í fótbolta. Arnar gat að þessu sinni valið sinn sterkasta hóp eftir að hafa farið með leikmannahóp nánast aðeins skipaðan leikmönnum úr Bestu deildinni, í leikinn við Mexíkó í febrúar. Hópinn má sjá hér að neðan en á meðal þess sem vekur athygli er að Gylfi Þór Sigurðsson, leikmaður Íslandsmeistara Víkings, heldur sæti sínu í hópnum frá leiknum við Mexíkó. Frá því að Arnar tók við landsliðinu snemma árs 2024 hefur hann ekki valið Gylfa í mótsleiki eða aðra leiki þar sem Ísland hefur haft sinn sterkasta hóp. Leikmannahópur Íslands gegn Kanada og Haítí.KSÍ Dagur Dan Þórhallsson, leikmaður CF Montreal í MLS-deildinni, fær einnig tækifæri í hópnum, sem og Kristall Máni Ingason úr Brann sem Arnar þekkir vel, og þá snýr Arnór Sigurðsson aftur eftir fjarveru vegna meiðsla. Á meðal þeirra sem ekki eru í hópnum að þessu sinni eru Albert Guðmundsson, sem Arnar segir vera vegna meiðsla sem hann hafi glímt við, og Jóhann Berg Guðmundsson sem er án félags. Arnar kynnir hópinn í beinni útsendingu á Vísi. Landslið karla í fótbolta