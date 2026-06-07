Áfall fyrir Kanada skömmu fyrir HM Ágúst Orri Arnarson skrifar 7. júní 2026 23:15 Moise Bombito spilaði stutt gegn Úsbekistan og haltraði af velli. Dale MacMillan/Soccrates/Getty Images Moise Bambito mun ekki geta tekið þátt á HM með landsliði Kanada. Þar missir gestagjafaþjóð mótsins sinn besta varnarmann. Bombito fótbrotnaði í október en vonast var til að hann yrði klár í slaginn fyrir HM. Hann spilaði í fyrsta sinn síðan í október þegar Kanada mætti Úsbekistan í æfingaleik í vikunni. Bombito bað hins vegar um skiptingu eftir rúman hálftíma og haltraði af velli. The Athletic greinir nú frá því að Bombito muni ekki taka neinn þátt á HM og nýr maður verði valinn í hans stað. Fjarvera hans er mikið áfall fyrir lið Kanada, sem saknar nú þegar fyrirliðans Alphonso Davies. Bambito er öflugasti varnarmaðurinn í herbúðum liðsins. Hraði hans hefur gert liðinu kleift að spila með háa varnarlínu og hápressu, sem þjálfarinn Jesse March er þekktur fyrir. Talið er að hinn tvítugi Luc de Fougerolles, leikmaður Fulham á Englandi, muni taka byrjunarliðssæti Bombito og Ralph Priso verði kallaður inn í hópinn í hans stað. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Biles flutt á spítala og er þakklát að vera á lífi Sport Eriksen hneig aftur niður og leikurinn blásinn af Fótbolti Rúmlega helmingur hlaupara þurfti að hætta Sport Býst við skömmum frá KSÍ Íslenski boltinn Ollie Kane kynntur til leiks Fótbolti „Hann breytti kúlturnum“ Handbolti Elísa meðal tíu efstu á EM í utanvegahlaupum Sport Gamlir draugar sóttu að Arnari í Japan Fótbolti Jason Daði skoðar sig um á Skaganum Íslenski boltinn Búist við því að Messi spili gegn Íslandi Fótbolti Fleiri fréttir Áfall fyrir Kanada skömmu fyrir HM Pérez endurkjörinn sem forseti Real Madrid „Ég var rosalega veik þegar sá leikur átti sér stað“ Ödegaard skoraði í síðasta leiknum fyrir HM Búist við því að Messi spili gegn Íslandi Landsliðsþjálfarinn á leið á spítalann: „Þetta er sjokk“ Eriksen hneig aftur niður og leikurinn blásinn af Verðandi leikmaður United kallaður inn í hópinn fyrir HM Forritaði HM getraunaleik og býður hundrað þúsund í verðlaun Jason Daði skoðar sig um á Skaganum Skotar hættu við æfingaleik gegn Norðmönnum Ollie Kane kynntur til leiks Messi á bekknum í sigri Argentínu HM-minning: Átti draumamark Maradona líka að vera dæmt af? „Ég verð að spila“ Landsliðið sendi kveðju á Ingvar Býst við skömmum frá KSÍ Standa á krossgötum og eigendaskipti líkleg Englendingar ósannfærandi í sigri Havertz aðalmaðurinn í sigri á Bandaríkjunum Slagsmál og tvö rauð spjöld hjá Portúgölum Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Vestri valtaði yfir Völsung Vonar að völlurinn verði ekki til vandræða Sigurður Egill með tvennu í sigri Þróttar Rauði djöfullinn Doku gerir varnarmenn gráhærða Slot hefur engan áhuga á starfinu hjá Fulham Formaður West Ham segir af sér vegna „falskra ásakana“ sem verða opinberaðar Landsliðsmenn Íran komnir með ferðaleyfi til Bandaríkjanna Borinn grátandi af velli viku fyrir HM Sjá meira