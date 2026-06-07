Fótbolti

Á­fall fyrir Kanada skömmu fyrir HM

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Moise Bombito spilaði stutt gegn Úsbekistan og haltraði af velli.
Moise Bombito spilaði stutt gegn Úsbekistan og haltraði af velli. Dale MacMillan/Soccrates/Getty Images

Moise Bambito mun ekki geta tekið þátt á HM með landsliði Kanada. Þar missir gestagjafaþjóð mótsins sinn besta varnarmann.

Bombito fótbrotnaði í október en vonast var til að hann yrði klár í slaginn fyrir HM.

Hann spilaði í fyrsta sinn síðan í október þegar Kanada mætti Úsbekistan í æfingaleik í vikunni. Bombito bað hins vegar um skiptingu eftir rúman hálftíma og haltraði af velli.

The Athletic greinir nú frá því að Bombito muni ekki taka neinn þátt á HM og nýr maður verði valinn í hans stað.

Fjarvera hans er mikið áfall fyrir lið Kanada, sem saknar nú þegar fyrirliðans Alphonso Davies.  

Bambito er öflugasti varnarmaðurinn í herbúðum liðsins. Hraði hans hefur gert liðinu kleift að spila með háa varnarlínu og hápressu, sem þjálfarinn Jesse March er þekktur fyrir.

Talið er að hinn tvítugi Luc de Fougerolles, leikmaður Fulham á Englandi, muni taka byrjunarliðssæti Bombito og Ralph Priso verði kallaður inn í hópinn í hans stað.

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