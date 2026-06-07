Búist við því að Messi spili gegn Íslandi Valur Páll Eiríksson skrifar 7. júní 2026 20:24 Lionel Messi og félagar eiga titil að verja á HM í sumar. Getty/Marc Atkins Fastlega er búist við því að Lionel Messi taki þátt í leik Argentínu og Íslands á þriðjudagskvöld. Hann spilaði ekki í leik hans manna við Hondúras í nótt. Argentína vann 2-0 sigur á Hondúras í æfingaleik í nótt. Lionel Messi tók ekki þátt í leiknum en hann meiddist á læri í leik með Inter Miami á dögunum. Fyrst Messi tók ekki þátt í þeim leik er fastlega gert ráð fyrir að hann spili við Ísland þegar liðin eigast við klukkan eitt aðfaranótt miðvikudags í Auburn í Alabama. Lionel Scaloni, þjálfari Argentínu, hafði sagt á föstudag, fyrir leikinn við Hondúras að hann byggist við þátttöku Messi í leikjunum. „Leo er á réttri leið. Meiðslin eru að baki. Hann er að leggja hart að sér á æfingum í von um að taka þátt í æfingaleikjunum,“ „Hann gæti spilað í þeim, ég geri ráð fyrir að hann spili einhverjar mínútur í þessum leikjum. Við sjáum til með leikinn á morgun (leikurinn við Hondúras í gær) eða næsta leik eftir það. En hann er á töluvert betri stað og það róar okkur mjög,“ sagði Scaloni á föstudaginn var. Leikur Íslands og Argentínu er klukkan 1:00 eftir miðnætti á þriðjudag, aðfaranótt miðvikudags. Leikurinn verður sýndur beint á Sýn Sport. Landslið karla í fótbolta Mest lesið Eriksen hneig aftur niður og leikurinn blásinn af Fótbolti Biles flutt á spítala og er þakklát að vera á lífi Sport Ollie Kane kynntur til leiks Fótbolti „Hann breytti kúlturnum“ Handbolti Býst við skömmum frá KSÍ Íslenski boltinn Jason Daði skoðar sig um á Skaganum Íslenski boltinn Keppnin stoppuð eftir árekstur Leclerc Formúla 1 Landsliðsþjálfarinn á leið á spítalann: „Þetta er sjokk“ Fótbolti Yngsti sigurvegari í sögu Mónakó Formúla 1 HM-minning: Átti draumamark Maradona líka að vera dæmt af? Fótbolti Fleiri fréttir Búist við því að Messi spili gegn Íslandi Landsliðsþjálfarinn á leið á spítalann: „Þetta er sjokk“ Eriksen hneig aftur niður og leikurinn blásinn af Verðandi leikmaður United kallaður inn í hópinn fyrir HM Forritaði HM getraunaleik og býður hundrað þúsund í verðlaun Jason Daði skoðar sig um á Skaganum Skotar hættu við æfingaleik gegn Norðmönnum Ollie Kane kynntur til leiks Messi á bekknum í sigri Argentínu HM-minning: Átti draumamark Maradona líka að vera dæmt af? „Ég verð að spila“ Landsliðið sendi kveðju á Ingvar Býst við skömmum frá KSÍ Standa á krossgötum og eigendaskipti líkleg Englendingar ósannfærandi í sigri Havertz aðalmaðurinn í sigri á Bandaríkjunum Slagsmál og tvö rauð spjöld hjá Portúgölum Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Vestri valtaði yfir Völsung Vonar að völlurinn verði ekki til vandræða Sigurður Egill með tvennu í sigri Þróttar Rauði djöfullinn Doku gerir varnarmenn gráhærða Slot hefur engan áhuga á starfinu hjá Fulham Formaður West Ham segir af sér vegna „falskra ásakana“ sem verða opinberaðar Landsliðsmenn Íran komnir með ferðaleyfi til Bandaríkjanna Borinn grátandi af velli viku fyrir HM Írarnir hans Heimis skemmdu kveðjupartý Kanada HM-minning: „Leyfið þeim að kyssast“ Gamlir draugar sóttu að Arnari í Japan „Við nutum þess í botn að vera þarna“ Sjá meira