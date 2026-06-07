Fótbolti

Búist við því að Messi spili gegn Ís­landi

Valur Páll Eiríksson skrifar
Lionel Messi og félagar eiga titil að verja á HM í sumar.
Lionel Messi og félagar eiga titil að verja á HM í sumar. Getty/Marc Atkins

Fastlega er búist við því að Lionel Messi taki þátt í leik Argentínu og Íslands á þriðjudagskvöld. Hann spilaði ekki í leik hans manna við Hondúras í nótt.

Argentína vann 2-0 sigur á Hondúras í æfingaleik í nótt. Lionel Messi tók ekki þátt í leiknum en hann meiddist á læri í leik með Inter Miami á dögunum. Fyrst Messi tók ekki þátt í þeim leik er fastlega gert ráð fyrir að hann spili við Ísland þegar liðin eigast við klukkan eitt aðfaranótt miðvikudags í Auburn í Alabama.

Lionel Scaloni, þjálfari Argentínu, hafði sagt á föstudag, fyrir leikinn við Hondúras að hann byggist við þátttöku Messi í leikjunum.

„Leo er á réttri leið. Meiðslin eru að baki. Hann er að leggja hart að sér á æfingum í von um að taka þátt í æfingaleikjunum,“

„Hann gæti spilað í þeim, ég geri ráð fyrir að hann spili einhverjar mínútur í þessum leikjum. Við sjáum til með leikinn á morgun (leikurinn við Hondúras í gær) eða næsta leik eftir það. En hann er á töluvert betri stað og það róar okkur mjög,“ sagði Scaloni á föstudaginn var.

Leikur Íslands og Argentínu er klukkan 1:00 eftir miðnætti á þriðjudag, aðfaranótt miðvikudags.

Leikurinn verður sýndur beint á Sýn Sport.

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