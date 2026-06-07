Ollie Kane kynntur til leiks

Áhorfendur ráku upp stór augu þegar byrjunarlið Englands fyrir æfingaleik gegn Nýja-Sjálandi birtist á skjánum á Raymond James leikvanginum í Flórída. Nánast hver einasti leikmaður í liði Englands var rangnefndur.
Eftir að hafa vakið mikið umtal vegna vallaraðstæðna tókst skipuleggjendum leiksins að toppa sig. Sá eini í byrjunarliði Englands sem var rétt skráður var Jordan Pickford.
Annars voru nöfnin sem birtust á stóra skjánum algjört rugl. Vissulega voru Harry Kane og Kobbie Mainoo ekki rangnefndir en eftirnöfn þeirra gleymdust.
Í staðinn fékk Ollie Watkins að eiga eftirnafnið Kane og var kallaður Ollie Kane.
Þá mátti einnig finna nafnið Djed Bellingham, þar sem átti að standa Djed Spence, miðjumaðurinn Jude Bellingham var hins vegar ekki í byrjunarliðinu.
Who pic.twitter.com/liCy344owt— Chris (@ChrisLukeJones) June 6, 2026
Who pic.twitter.com/liCy344owt
Raunverulegt byrjunarlið Englands:
Jordan Pickford (1), Djed Spence (25), Marc Guéhi (6), John Stones (5), Jarrell Quansah (26), Marcus Rashford (11), Jordan Henderson (14), Kobbie Mainoo (16), Morgan Rogers (17), Ollie Watkins (10), Harry Kane (9).