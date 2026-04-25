Fylking vígamannahópa réðst í skipulagðar árásir víða í Malí í morgun, þar á meðal í höfuðborginni Bamakó. Þetta segir her landsins en ekki liggur fyrir hver stendur að baki árásunum.
Tvær háværar sprengingar heyrðust í Malí upp úr klukkan 6 í morgun í nágrenni við aðalherstöðina við Katí rétt út fyrir höfuðborgina, að sögn Al Jazeera.
Her landsins sagði í yfirlýsingu í morgun að fjöldi vígahópa hefði skipulagt samhæfðar árásir víða um landið. Bardagar standa enn yfir að sögn hersins.
Sjónarvottar hafa sagt við Reuters að sprengingar og skothríð hafi heyrst í morgun í kringum herstöðina í Kati. Einnig hafa heyrst fregnir af árásum í Gaó í austri og Sevare um mitt landið.
Sendiráð Bandaríkjanna í landinu brýndi fyrir borgurum sínum að leita skjóls og forðast ferðalög. Sendiráðið vísaði þar í sprengingar sem heyrðust við flugvöllinn Modibo Keita í nágrenni við höfuðborgina Bamakó.
Malí, sem er í Vestur-Afríku, hefur heyrt undir herstjórn síðan herinn gerði valdarán undir forystu Assimi Goïta hershöfðingja árið 2020.
Þá naut herstjórnin mikils stuðnings í landinu en herinn hét því að hann myndi koma á öryggi í landinu og leysa upp vígamannasveitir sem höfðu haslað sér völl víða um landið.