Bæjarstjóri Kópavogs segist ekki örvænta þó ný könnun Maskínu sem gerð var fyrir DV sýni að meirihluti Sjálfstæðismanna og Framsóknarmanna sé fallinn. Hún segist trúa því að Kópavogsbúar vilji áfram sömu forystu, enda mælist flokkurinn mesta fylgið í bænum. Oddvitar flokkanna sem bæta mestu við sig í Kópavogi segjast sáttir með sitt en útiloka ekkert þegar kemur að meirihlutasamstarfi.
Greint var frá því fyrr í dag að samkvæmt könnunninni er meirihlutinn fallinn þar sem Framsókn myndi missa einn af sínum tveimur bæjarfulltrúum ef gengið yrði til kosninga nú. Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri Kópavogs og oddviti Sjálfstæðismanna segir enn langt til kosninga.
„Þetta er auðvitað bara ein könnunin af mörgum og við Sjálfstæðismenn í Kópavogi vitum svo sannarlega fyrir hvar við stöndum og ég finn það og trúi því að Kópavogsbúar vilji áfram þá forystu sem verið hefur. Það gengur vel og við finnum það og við sjáum það í mælingum. Að mínu mati myndi ég segja að þessar kosningar snúast um það hvort að við ætlum að halda áfram að byggja á þessum góða grunni sem við höfum byggt upp á þessu kjörtímabiliþ“
„Og þessar kosningar snúast líka um það hverjum íbúar treysta til að stýra áfram okkar frábæra bæ. Og ég verð bara að segja eins og er að við höfum svo sannarlega þorað að framkvæma hluti sem aðrir hafa kannski setið hjá eða jafnvel hafnað í bæjarstjórn Kópavogs. Okkar slagorð Sjálfstæðismanna í Kópavogi er Kópavogur í víðsýni og við trúum því og treystum að það sé það sem Kópavogsbúar vilja og að sjálfsögðu spyrjum við bara að leikslokum.“
Ásdís segir of snemmt að segja til um hverskonar meirihluta verði hægt að mynda að kosningum loknum. Það sé ekki tímabært, kosningarnar snúist um málefnin.
„Með hverjum við störfum, það auðvitað er ekki tímabært að ræða enda eru það bara hvaða flokkar verða með áþekkar áherslur og við. Vegna þess að við erum auðvitað að stíga fram með okkar áherslur og íbúar og kjósendur treysta því að við förum eftir þeim áherslum og þá auðvitað verðum við bara að bíða og sjá hvað aðrir flokkar boða.
Oddvitar Samfylkingar og Miðflokks sem bæta mestu við sig í Kópavogi segjast sáttir með sitt. Samfylkingin mælist með 24,5 prósenta fylgi og Miðflokkur ellefu prósent en fyrir fjórum árum fengu flokkarnir átta og þrjú prósent atkvæða. Jónas Már Torfason oddviti Samfylkingar segir of snemmt að fagna og of snemmt að segja til um mögulega meirihlutamyndanir.
„Við finnum fyrir ákveðinni svona valdþreytu hérna í bænum og það er kannski bara eðlilegt. Ég meina, Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið hérna við völd í mjög langan tíma, bara með örstuttum millibilum. Við göngum auðvitað óbundið til kosninga og þegar upp er staðið er hlutverk okkar að mynda meirihluta sem vinnur í þágu bæjarbúa,“ segir Jónas.
„Þetta er að mörgu leyti kannski flókin staða og við bara, ja, við ætlum bara að halda augunum á boltanum og einbeita okkur að því að koma okkar skilaboðum fram fyrir til bæjarbúa og bíðum kannski með kapalinn þangað til á kosninganóttinni.“
Einar Jóhannes Guðnason oddviti Miðflokksins tekur í svipaðan streng.
„Við þurfum að bíða að leikslokum. Þetta er í svona könnunum, ég held þetta eigi eftir að fara á mikla hreyfingu og ég held að þetta, við munum örugglega sjá margar breytingar frá þessari könnun á kjördegi,“ segir Einar.
„En við í Miðflokknum erum bara til í að vinna með hverjum sem er sem er tilbúinn að koma aftur á skynsemi í skipulagsmálum, að hafna núverandi áætlunum um borgarlínu og hætta að þétta svona byggð. Ég held að það sé kannski svona helsta en við auðvitað útilokum ekki neinn. Við bara stöndum, við göngum óbundin til kosninga en göngum bundin við prinsippin okkar.“