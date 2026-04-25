Uppgjafarhermaður sem særðist alvarlega í Falklandseyjastríðinu árið 1982 vonar að Karli Bretakonungi takist að lægja öldurnar í opinberri heimsókn sinni til Bandaríkjanna. Lekinn tölvupóstur úr varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna lagði til að endurmeta viðurkenningu á tilkalli Breta til eyjanna.
Simon Weston var um borð í skipinu Sir Galahad þegar argentínski flugherinn varpaði á það sprengjum. Eldur braust út um borð og dró 32 skipverja til dauða. Sjálfur hlaut Weston alvarleg brunasár á um helmingi líkamans.
Tölvupósturinn sem um ræðir fól í sér tillögur að mögulegum hefndaraðgerðum sem beindust að Bretum. Trump-stjórnin vill geta refsað Bretum og öðrum bandalagsþjóðum fyrir að taka ekki virkari þátt í árásarstríði sínu og Ísraela við Íran. Bresk stjórnvöld við fréttunum ómyrk í máli og sögðu sjálfsákvörðunarrétt Falkslandseyinga í fyrirrúmi.
Falklandseyjar hafa heyrt undir Breta frá árinu 1833 en þær eru lítill eyjaklasi í Suður-Atlantshafi um 500 km austur af Argentínu. Íbúar eru um 3600, flestir breskir að uppruna og hafa ensku að móðurmáli.
Samskipti Bretlands og Bandaríkjanna hafa varla verið eins súr og þau eru nú frá því einhvern tímann á nítjándu öld. Á mánudaginn halda Karl III Bretakonungur og Kamilla drottning í opinbera heimsókn til Bandaríkjanna og freista þess að stilla til friðar.
Simon Weston segir Bandaríkjastjórn gera lítið úr fórn sinni og félaga sinna með framgöngu sinni.
„[Trump] sýnir mennskunni sem hann ræðst að með orðum sínum nákvæmlega enga virðingu, því íbúar Falklandseyja eiga skilið meiri viðringu og það eiga líka allir uppgjafarhermenn sem börðust þar skilið,“ sagði hann í viðtali við breska ríkisútvarpið.
Hann kveðst svekktur og sár yfir því hvernig málin hafa þróast.
Argentínumenn, með Javier Milei forseta og náinn bandamann Trump í broddi fylkingar, hafa sagst vilja hefja aftur viðræður við Breta um yfirráð yfir eyjunum. Því eru Bretar ekki líklegir til að gangast við. Argentína hefur enn ekki gefið upp tilkall sit til eyjanna frá því að argentínski innrásarherinn var hrakinn af þeim eftir um tíu vikna átök sem kostuðu mörg hundruð manns lífið.
Milei birti í gær færslu á samfélagsmiðlum þar sem hann fer ekki í grafgötur með afstöðu sinnar ríkisstjórnar til þessara mála.
„Malvinas-eyjar [það sem Argentínumenn kalla eyjarnar] voru, eru og verða alltaf argentínskar,“ sagði hann.
Síðast þegar haldin var atkvæðagreiðsla um framtíð eyjanna var niðurstaðan afgerandi. Árið 2013 greiddu allir íbúar eyjanna nema þrír atkvæði með því að halda áfram að vera hluti af Bretlandi.