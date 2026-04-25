Innlent

Bónda­konan á Bakka­koti er látin

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Loftmynd af Bakkakoti á Rangárvöllum. Vísir/Ívar Fannar

Þóra Elísabet Bernódusdóttir, fyrrverandi bóndakona á fósturheimilinu Bakkakoti, er látin.

Morgunblaðið greinir frá en tilkynning vegna andláts Þóru birtist í Morgunblaðinu í dag. Hún lést 18. apríl síðastliðinn. Hún var húsráðandi á Bakkakoti ásamt Jóni Ársælssyni sem lést árið 2003.

Fimm menn stigu fram í þættinum Kveik í febrúar og lýst grófu ofbeldi sem þeir urðu fyrir þegar þeir dvöldu á Bakkakoti á Rangárvöllum. Síðan þá hafa tugir til viðbótar stigið fram. Fjöldi barna var sendur þangað í vistun á að minnsta kosti 27 ára tímabili frá 1975 til 2002.

Samkvæmt frásögnum fólks sem þar dvaldi sem börn var það fyrst og fremst Þóra Elísabet sem beitti þá ofbeldi, ýmist líkamlegu, andlegu eða kynferðislegu.

Í kjölfar umfjöllunarinnar var stofnað til frumkvæðisathugunar á eftirliti með börnum í fóstri að beiðni félags- og húsnæðismálaráðuneytisins.

Tengdar fréttir

Segja fórnarlamb í Bakkakotsmálinu skilið eftir

Afstaða-félag fanga segir að fjórþættar aðgerðir sem stjórnvöld hafi tilkynnt vegna Bakkakotsmálsins nái ekki til allra einstaklinga sem málið varði. Einn sem hafi orðið fyrir ofbeldi á vistheimilinu í æsku sitji nú í fangelsi á Spáni þar sem hann hafi hvorki fengið endurhæfingu né áfallastuðningi. Félagið segir engan mega vera skilinn eftir.

„Við þurfum að horfast í augu við þessa fortíð“

Framkvæmdastýra Rótarinnar segir nauðsynlegt fyrir framtíð barnaverndar- og meðferðakerfisisins alls að allur starfstími Barnaverndarstofu, frá 1995 til 2021, verði gerður upp. Tilefnið er umfjöllun um ofbeldi á börnum á Bakkakoti á Rangárvöllum á árunum 1975 til 2002. 

Fóstur­for­eldrar og barna­vernd upp­lifað al­gjört af­skipta­leysi

Forsætisráðherra kynnti í dag fjórþættar aðgerðir sem ríkisstjórnin hyggst grípa til vegna barna sem beitt voru ofbeldi um árabil í Bakkakoti. Formaður félags fósturforeldra segir bæði fósturforeldra og starfsfólk barnaverndar hafa upplifað algjört afskiptaleysi stjórnvalda í málinu.

Bakkakot rannsakað og mönnunum boðin áfallaaðstoð

Málefni Bakkakots voru rædd á ríkisstjórnarfundi í morgun og minnisblöð lögð fram frá þremur ráðuneytum, forsætismálaráðuneytinu, dómsmálaráðuneytinu og mennta- og barnamálaráðuneytinu, lögð fram.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið