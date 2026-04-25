Bóndakonan á Bakkakoti er látin Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 25. apríl 2026 23:14 Loftmynd af Bakkakoti á Rangárvöllum. Vísir/Ívar Fannar Þóra Elísabet Bernódusdóttir, fyrrverandi bóndakona á fósturheimilinu Bakkakoti, er látin. Morgunblaðið greinir frá en tilkynning vegna andláts Þóru birtist í Morgunblaðinu í dag. Hún lést 18. apríl síðastliðinn. Hún var húsráðandi á Bakkakoti ásamt Jóni Ársælssyni sem lést árið 2003. Fimm menn stigu fram í þættinum Kveik í febrúar og lýst grófu ofbeldi sem þeir urðu fyrir þegar þeir dvöldu á Bakkakoti á Rangárvöllum. Síðan þá hafa tugir til viðbótar stigið fram. Fjöldi barna var sendur þangað í vistun á að minnsta kosti 27 ára tímabili frá 1975 til 2002. Samkvæmt frásögnum fólks sem þar dvaldi sem börn var það fyrst og fremst Þóra Elísabet sem beitti þá ofbeldi, ýmist líkamlegu, andlegu eða kynferðislegu. Í kjölfar umfjöllunarinnar var stofnað til frumkvæðisathugunar á eftirliti með börnum í fóstri að beiðni félags- og húsnæðismálaráðuneytisins. Andlát Mál fósturbarna á Bakkakoti Tengdar fréttir Segja fórnarlamb í Bakkakotsmálinu skilið eftir Afstaða-félag fanga segir að fjórþættar aðgerðir sem stjórnvöld hafi tilkynnt vegna Bakkakotsmálsins nái ekki til allra einstaklinga sem málið varði. Einn sem hafi orðið fyrir ofbeldi á vistheimilinu í æsku sitji nú í fangelsi á Spáni þar sem hann hafi hvorki fengið endurhæfingu né áfallastuðningi. Félagið segir engan mega vera skilinn eftir. 8. febrúar 2026 14:59 „Við þurfum að horfast í augu við þessa fortíð" Framkvæmdastýra Rótarinnar segir nauðsynlegt fyrir framtíð barnaverndar- og meðferðakerfisisins alls að allur starfstími Barnaverndarstofu, frá 1995 til 2021, verði gerður upp. Tilefnið er umfjöllun um ofbeldi á börnum á Bakkakoti á Rangárvöllum á árunum 1975 til 2002. 7. febrúar 2026 23:30 Fósturforeldrar og barnavernd upplifað algjört afskiptaleysi Forsætisráðherra kynnti í dag fjórþættar aðgerðir sem ríkisstjórnin hyggst grípa til vegna barna sem beitt voru ofbeldi um árabil í Bakkakoti. Formaður félags fósturforeldra segir bæði fósturforeldra og starfsfólk barnaverndar hafa upplifað algjört afskiptaleysi stjórnvalda í málinu. 6. febrúar 2026 20:31 Bakkakot rannsakað og mönnunum boðin áfallaaðstoð Málefni Bakkakots voru rædd á ríkisstjórnarfundi í morgun og minnisblöð lögð fram frá þremur ráðuneytum, forsætismálaráðuneytinu, dómsmálaráðuneytinu og mennta- og barnamálaráðuneytinu, lögð fram. 6. febrúar 2026 12:46