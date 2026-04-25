Orbán hættir á þingi

Viktor Orbán ætlar að hætta á þingi eftir að hafa lotið í lægra haldi í kosningum fyrr í mánuðinum. Hann hafði verið forsætisráðherra í samfleytt sextán ár en galt afhroð í nýyfirstöðnum þingkosningum.
Orbán er hvergi af baki dottinn og hefur í hyggju að halda áfram að leiða flokk sinn Fidesz fái hann umboð til. Hann birti myndband á samfélagsmiðlum þar sem hann tilkynnti um þetta.
„Eins og er minna krafta ekki þörf á þingi heldur við endurskipulagningu flokksins á landsvísu,“ sagði hann.
Fidesz-flokkurinn hlaut aðeins 52 sæti á ungverska þinginu í kosningunum eftir að hafa farið með stjórn landsins frá árinu 2010. Tisza-flokkur Péters Magyar fékk tvo þriðju þingsæta.