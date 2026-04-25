Maður á fimmtugsaldri var fluttur á sjúkrahús með alvarlegan höfuðáverka eftir árekstur rafhlaupahjóls og bíls í Moss í Noregi í dag.
Samkvæmt umfjöllun Verdens gang leit ekki út fyrir að um alvarlegt slys væri að ræða. Maðurinn var fluttur á sjúkrahús í nágrenninu þar sem umfang áverka hans var ljóst. Hann var þá fluttur með þyrlu á Ullevål-sjúkrahúsið í Ósló.
Áreksturinn átti sér stað á gangbraut. Bíll nam staðar við gangbrautina til að hleypa tveimur fótgangandi yfir götuna og keyrði svo yfir gangbrautina. Hinn slasaði ætlaði þá einnig að fara yfir gangbrautina á rafhlaupahjóli sínu en klessti á hlið bílsins.
Maðurinn var undir áhrifum samkvæmt lögreglunni. Ökumaður bílsins var kona á áttræðisaldri.