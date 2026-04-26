Ógn á galakvöldverði og forsetinn fluttur á brott Hólmfríður Gísladóttir skrifar 26. apríl 2026 01:46 Trump var vígreifur á blaðamannafundi í kjölfar árásarinnar og sagði hana hafa sameinað viðstadda; blaðamenn og þingmenn beggja flokkar. Þá var mynd af árásarmanninum deilt á Truth Social. Donald Trump Bandaríkjaforseti, eiginkona hans Melania Trump, varaforsetinn JD Vance og ráðherrar voru fluttir í öruggt skjól þegar hættu varð vart á galakvöldverði fjölmiðla í Washington. Fregnir hafa borist af því að skothvellir hafi heyrst og að sögn yfirvalda hefur einn verið handtekinn. Svo virðist sem til standi að setjast aftur að borðum en forsetahjónin voru flutt aftur í Hvíta húsið. Trump hyggst halda blaðamannafund innan skamms. Ef marka má erlenda miðla var kvöldverðurinn rétt að hefjast þegar háir hvellir heyrðust. Liðsmenn lífvarðarsveitar Trump (e. Secret Service) þustu samstundis í gegnum salinn að forsetanum og eiginkonu hans og fylgdu þeim á brott. Aðrir gestir földu sig undir borðum og öskur og brothljóð heyrðust í salnum. Samkvæmt New York Times var ekki öryggiseftirlit við inngang Hilton hótelsins þar sem viðburðurinn stóð yfir en gestir voru látnir gangast undir leit þegar þeir fóru inn í kvöldverðarsalinn. Mikill viðbúnaður var hins vegar umhverfis hótelið og svo virðist sem árásarmaðurinn hafi gert tilraun til að hlaupa framhjá öryggisvörðum en verið stöðvaður áður en hann komst inn í salinn. Forsetinn birti þessa færslu á Truth Social um klukkan 1:30 að íslenskum tíma. Shawn McCreesh, blaðamaður New York Times, lýsir því að hafa verið á leið á salernið þegar skothvellir heyrðust í öðrum sal. Hann segir vopnaða öryggisverði hafa komið á móti honum og öskrað á hann að forða sér. Á bakvið verðina hafi fólk verið búið að hnipra sig upp við veggi, aðallega ljósmyndarar og veitingastarfsmenn. Ráðherrar og fylgdarlið hafi í kjölfarið verið fluttir á brott. Viðstaddir hafa lýst fumlausum viðbrögðum lífvarðasveitar forsetans.AP/Tom Brenner Eins og fyrr segir var tilkynnt að kvöldverðurinn héldi áfram en greint hefur verið frá því að verulega hafi fækkað í salnum. Eðli málsins samkvæmt fylgdi hópur gesta forsetanum aftur í Hvíta húsið; blaðamenn sem hafa þann starfa að fjalla um forsetann. Robert F. Kennedy Jr. var meðal þeirra sem öryggissveitir fylgdu úr salnum.AP/Tom Brenner Ronald Reagan, fyrrverandi Bandaríkjaforseti, sætti banatilræði af hálfu John Hinckley Jr. fyrir utan saman hótel árið 1981. Gríðarlega mikill viðbúnaður var við Hilton hótelið þegar kvöldverðurinn hófst og menn velta því nú fyrir sér hvernig meintur árásarmaður komst inn.AP/Allison Robbert Uppfært: Trump segir árásarmaðurinn hafi verið vopnaður nokkrum skotvopnum. Hann hafi náð að skjóta á einn öryggisvörð en byssuvesti hafi bjargað honum. Forsetinn segir viðburðinn hafa átt að sameina þingmenn beggja flokka og fjölmiðla og að á sinn hátt hafi viðstaddir verið sameinaðir andspænis ógninni. Viðburðurinn hafi átt að snúast um tjáningarfrelsið og boðað verði tli annars kvöldverðar innan 30 daga. Þá segir hann atvikið til marks um nauðsyn þess að reisa samkomusalinn sem nú er unnið að við Hvíta húsið. Trump segir Melaniu, eiginkonu sína, hafa verið brugðið. Kash Patel, forstjóri Alríkislögreglunnar, var kominn í símann skömmu eftir að hvellirnir heyrðust.AP/Tom Brennan Todd Blanche, starfandi dómsmálaráðherra, segir atvikið hafa afhjúpað það versta og besta við Bandaríkin. Kash Patel, forstjóri Alríkislögreglunnar, tekur undir. Þá segir hann rannsókn málsins kominn á fullt skrið og unnið að því að taka viðtöl við vitni. Hann hvetur alla sem búa yfir einhverjum upplýsingum til að hafa samband við yfirvöld. Aðspurður segir Trump alltaf áfall að lenda í árás á borð við þessa. Melania hafi áttað sig á undan honum. „Þetta er slæmt hljóð,“ hefur hann eftir henni. Lífverðir hafi komið þeim í skjól á sekúndum. Hann hefði viljað halda kvöldinu áfram en leyniþjónustan krafist þess að hann yrði fluttur í Hvíta húsið. Trump segir það hættulegt starf að vera forseti. Mynd af árásarmanninum hefur verið birt á Truth Social. New York Times hefur eftir heimildarmönnum að hann heiti Cole Tomas Allen, sé 31 árs og frá Kaliforníu. 