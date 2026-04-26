Ölvun, vopnaburður og áfengishnupl Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 26. apríl 2026 07:25 Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sinnti mörgum verkefnum í nótt. Myndin er úr safni. Vísir Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók einn í tengslum við líkamsárás fyrir utan skemmtistað í Reykjavík í nótt. Þá sinnti lögregla fjölda verkefna sem sneru að áfengis- og fíkniefnaneyslu. Í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu síðan í gærkvöldi og nótt segir að 102 mál hafi verið skráð í kerfi lögreglunnar á tímabilinu. Fjórir voru vistaðir í fangageymslu á tímabilinu. Óskað var eftir aðstoð lögreglu á skemmtistað vegna einstaklings sem er grunaður um að hafa stolið áfengi á staðnum. Viðkomandi var handtekinn en látinn laus að lokinni skýrslutöku. Þá bárust lögreglu nokkrar aðstoðarbeiðnir vegna ofurölvi einstaklinga sem voru til vandræða. Tveir voru vistaðir í fangageymslu af þeim sökum. Höfð voru afskipti af einstaklingi sem var að trufla störf lögreglu. Sá neitaði að gefa upp hver hann væri og var því handtekinn. Þegar komið var á lögreglustöð neitaði einstaklingurinn enn að gefa upp hver hann væri og verður því vistaður í fangaklefa þar til hægt verður að komast að því hver hann er. Þá sinntu lögreglumenn allra fjögurra lögreglustöðva höfuðborgarsvæðisins umferðareftirliti. Dagbók lögreglu telur fimm mál þar sem einstaklingur er grunaður um akstur undir áhrifum fíkniefna. Í einu þeirra reyndist ökumaður með tvö eggvopn á sér. Sömuleiðis eru minnst fimm grunaðir um akstur undir áhrifum áfengis á tímabilinu en í dagbókinni segir að lögregla hafi sinnt fimmtán öðrum umferðarmálum í gærkvöldi og í nótt. Lögreglumál Reykjavík