Pedro Neto, leikmaður Chelsea í ensku úrvalsdeildinni, hefur verið dæmdur í auka eins leiks bann og missir af leiknum gegn Newcastle á morgun. Hann gæti líka verið dæmdur í bann í Meistaradeildinni fyrir að hrinda boltastrák.
Neto fékk að líta tvö gul spjöld með þriggja mínútna millibili í 2-1 tapi gegn Arsenal þann 1. mars. Fyrsta spjaldið var fyrir kjaftbrúk en seinna spjaldið var fyrir að tækla Gabriel Martinelli.
Rautt spjald fór á loft. Hann tók út bann gegn Aston Villa um síðustu helgi og hefur nú verið dæmdur til að taka út bann í leiknum gegn Newcastle á morgun, fyrir óviðeigandi viðbrögð við rauða spjaldinu.
Neto sást mótmæla dómnum þegar hann labbaði af vellinum. Fyrir það fékk hann eins leik bann og sjötíu þúsund punda sekt.
Portúgalinn er einnig til rannsóknar hjá aganefnd UEFA og gæti verið dæmdur í leikbann í Meistaradeildinni, fyrir að hrinda boltastráki í 5-2 tapi Chelsea gegn PSG á miðvikudag.
„Ég hef séð PSG atvikið aftur núna og þetta lítur ekki vel út… En ég skil hlið Pedro. Hann vill fá boltann aftur eins fljótt og hægt er. Hann vill vinna leikinn. Þetta er kannski ekki leiðin til þess. Ég dáðist samt að því, og það var hans hugmynd, að hann baðst strax afsökunar. Eins og ég hef sagt, hvort sem þú ert markmaður, ég sem þjálfari og allir hinir leikmennirnir, við gerum mistök. Þetta snýst um að læra af þeim og sjá til þess að þau endurtaki sig ekki,“ sagði Liam Rosenior, þjálfari Chelsea á blaðamannafundi fyrr í dag.