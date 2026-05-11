Spánverjinn David Raya tryggði sér í gær gullhanskann í ensku úrvalsdeildinni er hann hélt hreinu í sigri Arsenal á West Ham. Hann hefur haldið hreinu 18 sinnum í vetur.
Þó að tveir leikir séu eftir er það ljóst eftir gærdaginn að enginn mun halda oftar hreinu í deildinni en spænski markvörðurinn hefur gert. Gianluigi Donnarumma er næstur á eftir Raya en hefur haldið hreinu 14 sinnum, þegar City á þrjá leiki eftir.
Raya mun því fá gullhanskann fyrir afrek sitt að tímabilinu loknu.
Raya hlýtur þar með gullhanskann þriðja árið í röð. Aðeins þrír aðrir hafa afrekað það í sögunni. Fyrst Pepe Reina með Liverpool (2005-08), Joe Hart með Manchester City (2010-13) og Ederson með Manchster City (2019-2022).
Raya hefur hlotið verðlaunin allar þrjár leiktíðir sínar með Arsenal, eftir flutninga sinna frá Brentford sumarið 2023. Hann deildi þeim með Matz Sels, markverði Nottingham Forest á síðustu leiktíð.
Raya er þá kominn í annað sæti yfir þá sem hafa hlotið nafnbótina oftast. Petr Cech og Joe Hart hafa fengið gullhanskann fjórum sinnum hvor en Raya situr nú í öðru sæti ásamt Pepe Reina og Ederson með þrjá hanska.
Hafið var að veita verðlaunin tímabilið 2004-05 en Petr Cech hlaut þau fyrstur allra. Hann hélt það tímabilið hreinu 24 sinnum í 38 leikjum, sem er met í deildinni.