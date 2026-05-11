Daninn Peter Schmeichel, fyrrverandi markvörður Manchester United, er ekki hrifinn af því að jöfnunarmark West Ham undir lok leiks við Arsenal í ensku úrvalsdeildinni í gær, hafi verið dæmt af.
West Ham jafnaði leikinn undir lok leiks með marki Callum Wilson eftir fast leikatriði en eftir langvinna myndbandsskoðun Chris Kavanagh, dómara, var það dæmt af sökum þess að Pablo, leikmaður West Ham, var metinn brotlegur gagnvart David Raya, markverði Arsenal.
Arsenal hefur undanfarin misseri skorað mest allra liða eftir föst leikatriði og Schmeichel kveðst þeirrar skoðunar að mörg þeirra marka yrðu dæmd af, væri farið eftir sömu línu og Kavanagh dró í sandinn í gær.
„Það sem gerir mig sérlega reiðan er að Arsenal væri aldrei á toppnum ef þetta er brot,“ sagði Schmeichel í útsendingu Viaplay frá leiknum í gær.
„Það er svona sem þeir hafa skorað svona mörg mörk, með því að stíga fyrir fólk, halda fólki og gera allskonar. Og svo kemur að þessu og það tekur VAR fimm mínútur. Hann byrjar aftur, og aftur, og er þá búinn að skapa svo mikinn vafa að það getur ekki verið aukaspyrna,“
„Mér þykir þetta svo rangt. Ég bara skil ekki hvernig þetta er allt í einu brot, vegna þess að það hefur ekki verið það fyrir neitt lið alla leiktíðina. Þetta er rangt á svo mörgum stigum,“ segir Schmeichel sem var mikið niðri fyrir.
Wayne Rooney, sem vinnur sem sérfræðingur á BBC, lét hafa eftir sér að dómurinn væri réttur og er því ósammála Schmeichel.
Alan Shearer sagðist skilja bæði að dæmt yrði brot og að þessu yrði sleppt. En bergmálaði þá skoðun Schmeichels að þörf væri á festu og samræmi hvað slíkt varðar.
