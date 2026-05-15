Kylian Mbappé fékk ekki byrjunarliðssæti í leik Real Madrid gegn Oviedo í gærkvöld og þegar hann kom inn af varamannabekknum bauluðu stuðningsmenn liðsins hástöfum.
Mbappé hafði misst af síðustu tveimur leikjum vegna meiðsla og hlotið mikla gagnrýni fyrir að sinna ekki endurhæfingu á æfingasvæði Real Madrid, heldur á snekkju á Ítalíu.
Á meðan hann var í burtu stofnuðu stuðningsmenn Real Madrid undirskriftarlista þar sem tugir milljóna minna kvittuðu fyrir það að þau vildu Mbappé burt frá félaginu.
Þegar Mbappé sneri svo aftur á Santiago Bernabeu í gærkvöld var hann settur á varamannabekkinn. Vinicius Junior, Gonzalo Garcia og Franco Mastantuono byrjuðu leikinn í fremstu víglínu Real Madrid.
„Ég er hundrað prósent í lagi,“ sagði Mbappé, markahæsti leikmaður Real Madrid á tímabilinu með 41 mark í 41 leik.
„Ég var ekki í byrjunarliðinu því fyrir þjálfaranum er ég fjórði besti framherjinn, í röðinni á eftir Mastantuono, Vini og Gonzalo. Ég var tilbúinn að byrja en þetta var hans ákvörðun og ég verð að virða hana. Ég hef ekkert á móti Arbeloa. Maður verður að virða vilja þjálfarans og ég verð bara að standa mig betur til að taka fram úr Vini, Gonzalo og Mastantuono.“
🗣️ Mbappé sobre su suplencia frente al Real Oviedo: "Estoy muy bien. Hoy no he sido titular porque Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla". #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/RBousiSOMQ— DAZN España (@DAZN_ES) May 14, 2026
Arbeloa sagði hins vegar að Mbappé hefði ekki verið tilbúinn að byrja þennan leik.
„Ég veit ekki hvað hann hefur tekið út úr samtalinu sem við áttum fyrir leik. Fyrir mér er mjög skýrt að leikmaður sem gat ekki verið í hópi fyrir fjórum dögum síðan, getur ekki byrjað leik fjórum dögum síðar. Sérstaklega ekki þegar þetta er ekki úrslitaleikur eða leikur upp á líf og dauða,“ sagði Arbeloa.
Todo o Estádio Bernabéu assobiou a de Mbappé 🤯#DAZNLALIGA pic.twitter.com/CzPXiyFoWK— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) May 14, 2026
Stuðningsmenn Real Madrid létu ekki bara Mbappé finna fyrir því heldur einnig forsetann Florentino Pérez. Skilaboð um hann voru hins vegar fjarlægð úr stúkunni, erfiðara hefur verið að skrúfa niður í baulinu. Mbappé kvaðst líka bara hafa gaman af því.
„Þetta er hluti af lífinu, þú getur ekki breytt skoðunum fólks þegar það er reitt,“ sagði Mbappé hálfhlæjandi.
Stuðningsmenn liðsins bauluðu þó ekki bara, þeir fögnuðu vel þegar Gonzalo Garcia skoraði fyrra markið og Jude Bellingham skoraði seinna markið í öruggum 2-0 sigri.