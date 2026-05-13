Forystumenn innan Manchester United munu mæla með því við einn af eigendum félagsins Sir Jim Ratcliffe að Michael Carrick verði ráðinn knattspyrnustjóri Manchester United til frambúðar.
Það er The Athletic sem greinir frá og segir framkvæmdastjóra Manchester United, Omar Berrada og yfirmann knattspyrnumála hjá félaginum, Jason Wilcox telja að Carrick sé rétti maðurinn til þess að stýra Manchester United á næsta tímabili.
Jim Ratcliffe, einn af eigendum Manchester United er sá sem mun eiga lokákvörðun í þessu máli en nokkuð líklegt þykir nú að Carrick verði stjóri Manchester United á næsta ári.
Carrick tók við stjórn Manchester United fyrr á tímabilinu eftir að leiðir félagsins og Ruben Amorim skildu. Carrick var ráðinn sem bráðabirgðastjóri út tímabilið en gengi liðsins hefur verið stórgott undir hans stjórn og hefur Manchester United tryggt sér Meistaradeildarsæti og er sem stendur í 3.sæti ensku úrvalsdeildarinnar.
Á sama tíma segir Sky Sports að formlegar viðræður um áframhaldandi samstarf muni hefjast milli forráðamanna Manchester United og umboðsmanna Carrick eftir lokaleik liðsins gegn Brighton þann 24.maí.
Segir Sky Sports að ekki sé búið að útiloka möguleikann á því að annar stjóri taki við á Old Trafford en að Carrick sé maðurinn sem stjórnendur félagsins vilji ræða fyrst við.