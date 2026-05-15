Glódís Perla Viggósdóttir tók við þýska bikarnum sem fyrirliði Bayern Munchen eftir 4-0 sigur í úrslitaleiknum gegn Wolfsburg. Brjáluð fagnaðarlæti Bæjara eftir þennan sögulega sigur má sjá hér fyrir neðan.
Wolfsburg hafði ellefu sinnum áður farið í úrslitaleik bikarsins en aldrei tapað. Úlfynjunum tókst hins vegar ekki að fagna tólfta sigrinum í röð og Bæjarar sannfærðu alla sem efuðust enn um að nýtt lið væri tekið við taumunum sem besta lið Þýskalands.
Alexandra Popp upplifði þar mikil vonbrigði, hún hafði unnið alla ellefu úrslitaleikina með Wolfsburg en þurfti að líta í lægri haldi í sínum síðasta leik með liðinu.
Sigurinn hefði varla getað verið meira sannfærandi en eftir fína byrjun hjá Wolfsburg tók Bayern algjörlega völdin og vann 4-0. Þökk sé mörkum Georgia Stanway, Pernille Harder, Momoko Tanikawa og Arianna Cruso.
Glódís Perla stóð vaktina í vörninni og hélt markinu hinumegin hreinu. Hún tók svo við bikarnum fyrir hönd Bayern eftir leik. Glódís hefur nú orðið Þýskalandsmeistari með Bayern fjögur ár í röð og bikarmeistari tvö ár í röð.
Der Pokal für die Double-Siegerinnen! 🏆🤩 pic.twitter.com/0E6RWfpg5s— FC Bayern Frauen (@FCBfrauen) May 14, 2026
Mikil fagnaðarlæti brutust út eftir leik og fjölmargir stuðningsmenn höfðu lagt í hið langa ferðalag til Kölnar til að sjá úrslitaleikinn. Liðið skellti sér svo í tæplega sex tíma rútuferð aftur til Munchen þar sem frekari fögnuður mun taka við.
Bayern varð tvöfaldur meistari í Þýskalandi á þessu tímabili og mun halda sigurhátíð á torginu fyrir framan ráðhúsið í Munchen næsta sunnudag.