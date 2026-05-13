Búið er að birta myndband með samskiptum dómara í gríðarstóru atviki sem átti sér stað í leik West Ham og Arsenal í ensku úrvalsdeildinni um nýliðna helgi og gæti skorið úr um topp- og fallbaráttu deildarinnar.
Samskiptin voru opinberuð í þætti ensku úrvalsdeildarinnar: Match Officials Mic'd Up og fóru Michael Owen, fyrrverandi atvinnu- og landsliðsmaður, og Howard Webb, fyrrverandi dómari í ensku úrvalsdeildinni yfir þau.
Atvikið sem um ræðir er að sjálfsögðu mark sem West Ham skoraði í uppbótartíma og var fyrst gefið en svo skoðað í VAR og dæmt af vegna leikbrots á David Raya, markverði Arsenal.
Arsenal-menn mótmæltu strax harðlega og við tók reikistefna, hvort markið yrði dæmt gilt eða ekki. Eftir að hafa farið út að hliðarlínu til að horfa á atvikið dæmdi Chris Kavanagh markið á endanum af vegna brots Pablos á David Raya, markverði Arsenal.
Leiknum lauk með 1-0 sigri Arsenal. Þrjú stig í pokann sem gætu skipt höfuðmáli í baráttunni um Englandsmeistaratitilinn á meðan að West Ham berst fyrir lífi sínu í fallbaráttunni og hefði með glöðu geði viljað þetta eina stig sem liðið hefði fengið ef markið hefði staðið.
Howard Webb er á því að dómarar leiksins hafi tekið rétta ákvörðun í þessu atviki með því að dæma brot.
„Búið er að tala um þetta allt tímabilið, sem og á sérstökum fundum dómara með leikmönnum fyrir tímabilið að ef markvörður er hindraður með því að andstæðingurinn grípi í hann eða haldi í handleggi þeirra þannig að þeir geti ekki sinnt sínu starfi þá er það brot.“
Raya geti ekki gert það sem hann myndi venjulega gera í þessari stöðu sökum þess að haldið sé í höndina á honum.
Í klippunni hér að ofan má sjá að dómarar leiksins veltu fyrir sér nokkrum mögulegum brotum innan vítateigs í aðdraganda marksins sem tekið var af. Webb segir VAR-dómara leiksins hafa komist að réttri niðurstöðu með því að dæma á alvarlegasta og mesta brotið, sem var brot Pabols á Raya.