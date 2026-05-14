Enski boltinn

Benóný stýrði fögnuðinum

Valur Páll Eiríksson skrifar
Benóný Breki stýrði Víkingaklappi eftir leik.

Benóný Breki Andrésson stýrði fögnuði stuðningsmanna Stockport eftir sigur á Stevenage í undanúrslitum umspils í ensku C-deildinni í gær. Stockport er aðeins einum sigri frá sæti í B-deild.

Benóný spilaði síðustu mínútur leiksins í 2-0 sigri Stockport í gær en hann kom inn af varamannabekknum á 88. mínútu. Stockport vann einvígið samanlagt 3-0 og gera stuðningsmenn sér miklar vonir um að fara upp um deild.

Tvöföld gleði var hjá framherjanum í gær en hann var valinn í A-landsliðshóp í fyrsta sinn og getur spilað sinn fyrsta landsleik er Ísland mætir Japan í lok mánaðar.

Að landsliðssið stýrði Benóný víkingaklappi eftir sigur Stockport í gær. Liðið mætir annað hvort Bradford City eða Bolton Wanderers í úrslitum umspilsins á Wembley síðar í mánuðinum.

