Benóný stýrði fögnuðinum

Benóný Breki Andrésson stýrði fögnuði stuðningsmanna Stockport eftir sigur á Stevenage í undanúrslitum umspils í ensku C-deildinni í gær. Stockport er aðeins einum sigri frá sæti í B-deild.
Benóný spilaði síðustu mínútur leiksins í 2-0 sigri Stockport í gær en hann kom inn af varamannabekknum á 88. mínútu. Stockport vann einvígið samanlagt 3-0 og gera stuðningsmenn sér miklar vonir um að fara upp um deild.
Tvöföld gleði var hjá framherjanum í gær en hann var valinn í A-landsliðshóp í fyrsta sinn og getur spilað sinn fyrsta landsleik er Ísland mætir Japan í lok mánaðar.
Að landsliðssið stýrði Benóný víkingaklappi eftir sigur Stockport í gær. Liðið mætir annað hvort Bradford City eða Bolton Wanderers í úrslitum umspilsins á Wembley síðar í mánuðinum.
Icelandic striker Beno Andresson celebrates #StockportCounty's Wembley appearance and his call-up to the senior national team - by leading the thunderclap at Edgeley Park for the remaining pitch invaders.🇮🇸🇮🇸🇮🇸 pic.twitter.com/w9dh0Zpq4Z— Sam Byrne (@_SByrne) May 13, 2026
Benóný Breki Andrésson og félagar í Stockport County eru á leið í úrslitaleik á Wembley upp á sæti í ensku Championship deildinni. Þetta varð ljóst eftir samanlagðan 3-0 sigur í undanúrslitaeinvíginu gegn Stevenage.