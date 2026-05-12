Southampton mun mæta Hull City í úrslitaleik um sæti í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta á næstu leiktíð. Liðið vann 2-1 heimasigur á Middlesbrough til að koma sér á Wembley.
Allt var jafnt fyrir leik kvöldsins eftir markalaust jafntefli liðanna á Riverside í Middlesbrough í fyrri leiknum. Það tók gestina þó aðeins fimm mínútur að brjóta ísinn í kvöld þar sem Ástralinn Riley McGree kom boltanum í netið úr teignum eftir fyrirgjöf.
Staðan var markalaus fram í uppbótartíma fyrri hálfleiks. Skoski framherjinn Ross Stewart skallaði boltann þá í netið af stuttu færi í kjölfar aukaspyrnu. Staðan var 1-1 í hálfleik.
Við tók spennuþrunginn síðari hálfleikur en heimamenn voru töluvert sterkari aðilinn. Hvorugu liðinu tókst að skora, 1-1 staðan eftir 90 mínútur og framlengja þurfti leikinn.
Ekki var spennan minni í framlengingunni en komið var fram á 116. mínútu þegar Southampton tókst loks að breyta yfirburðum liðsins í mark. Shea Charles átti þá fyrirgjöf frá hægri sem fór í gegnum allan pakkann og endaði í fjærhorninu.
Heppnisstimpill yfir markinu sem kom alls ekki úr marktilraun en markið taldi ekkert minna fyrir því. Middlesbrough pressaði stíft undir lok leiks en tókst ekki að finna jöfnunarmark.
Southampton vann leikinn og einvígið 2-1 og fer því á Wembley þann 23. maí. Liðið mætir Hull City í hreinum úrslitaleik um sæti í ensku úrvalsdeildinni á næstu leiktíð.