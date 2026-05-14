Ingvar á leið í lyfja­með­ferð við ill­kynja krabba­meini

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Ingvar Jónsson hefur varið mark Víkinga síðan hann kom heim úr atvinnumennsku árið 2020. 

Ingvar Jónsson, markvörður Íslandsmeistara Víkings, hefur greinst með illkynja krabbamein og er á leið í lyfjameðferð.

Knattspyrnudeild Víkings tilkynnir um þetta á miðlum félagsins. Ingvar hefur verið utan hóps hjá Víkingi í síðustu tveimur leikjum gegn HK í bikar og Þór Akureyri í deildinni.

„Víkingur mun styðja þétt við bakið á Ingvari og fjölskyldu hans í þessu erfiða verkefni og erum við þess fullviss um að hann hafi sigur að lokum, enda fæddur sigurvegari.”

Ingvar hefur verið aðalmarkmaður Víkings síðustu ár, í gegnum bestu tíma í sögu félagsins. 

Hann kom til Víkings frá danska liðinu Viborg árið 2020, varð Íslandsmeistari árin 2021, 2023 og 2025, auk þess að verða bikarmeistari þrjú ár í röð 2021 til 2023. Að ógleymdum árangri Víkingsliðsins sem náði í umspil Sambandsdeildarinnar árið 2025.

Af mörgun eftirminnilegum stundum Ingvars í Víkingstreyjunni var vítavarsla hans gegn KR árið 2021 líklega sú stærsta. Ingvar varði þar víti frá Kjartani Henry Finnbogasyni, og svo gott sem tryggði Víkingi Íslandsmeistaratitilinn. 

Ingvar á að baki meira en tvö hundruð leiki fyrir Víking og mikilvægi hans í meistaraliðum síðustu ára verður seint ofmetið. Ingvar á einnig að baki átta A-landsleiki fyrir hönd Íslands.

Sveitungur hans úr Njarðvík, Aron Snær Friðriksson, hefur staðið vaktina í síðustu tveimur leikjum í fjarveru Ingvars. Með Ugga Jóhann Auðunsson á varamannabekknum.

Fyrr í vetur lagði Pálmi Rafn Arinbjörnsson, varamarkmaður Víkings á síðasta tímabili, skóna á hilluna.

