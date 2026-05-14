Ingvar Jónsson, markvörður Íslandsmeistara Víkings, hefur greinst með illkynja krabbamein og er á leið í lyfjameðferð.
Knattspyrnudeild Víkings tilkynnir um þetta á miðlum félagsins. Ingvar hefur verið utan hóps hjá Víkingi í síðustu tveimur leikjum gegn HK í bikar og Þór Akureyri í deildinni.
„Víkingur mun styðja þétt við bakið á Ingvari og fjölskyldu hans í þessu erfiða verkefni og erum við þess fullviss um að hann hafi sigur að lokum, enda fæddur sigurvegari.”
Ingvar hefur verið aðalmarkmaður Víkings síðustu ár, í gegnum bestu tíma í sögu félagsins.
Hann kom til Víkings frá danska liðinu Viborg árið 2020, varð Íslandsmeistari árin 2021, 2023 og 2025, auk þess að verða bikarmeistari þrjú ár í röð 2021 til 2023. Að ógleymdum árangri Víkingsliðsins sem náði í umspil Sambandsdeildarinnar árið 2025.
Af mörgun eftirminnilegum stundum Ingvars í Víkingstreyjunni var vítavarsla hans gegn KR árið 2021 líklega sú stærsta. Ingvar varði þar víti frá Kjartani Henry Finnbogasyni, og svo gott sem tryggði Víkingi Íslandsmeistaratitilinn.
Ingvar á að baki meira en tvö hundruð leiki fyrir Víking og mikilvægi hans í meistaraliðum síðustu ára verður seint ofmetið. Ingvar á einnig að baki átta A-landsleiki fyrir hönd Íslands.
Sveitungur hans úr Njarðvík, Aron Snær Friðriksson, hefur staðið vaktina í síðustu tveimur leikjum í fjarveru Ingvars. Með Ugga Jóhann Auðunsson á varamannabekknum.
Fyrr í vetur lagði Pálmi Rafn Arinbjörnsson, varamarkmaður Víkings á síðasta tímabili, skóna á hilluna.
