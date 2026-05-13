Brást illa við spurningu um svindl og sleit fundinum: „Sýndu smá virðingu“

„Ertu svindlari?“ var spurning sem Tonda Eckert, stjóri Southampton fékk á blaðamannafundi eftir að lið hans tryggði sér farmiða í úrslitaleik um sæti í ensku úrvalsdeildinni. Lið hans er sakað um njósnir á æfingum andstæðings síns.
Því hefur verið haldið fram að einstaklingur úr starfsteymi Southampton hafi njósnað um lið Middlesborough í aðdraganda einvígis liðanna í undanúrslitum umspils um sæti í ensku úrvalsdeildinni. Er umræddur einstaklingur sagður hafa falið sig í runna við æfingasvæði Middlesborough og hefur málið fengið viðurnefnið Spygate.
Málið er til rannsóknar hjá EFL, samtök er standa að neðri deildum Englands, og getur enn hvað sem er gerst fyrir sjálfan úrslitaleik umspilsins þrátt fyrir úrslit gærkvöldsins.
Eftir markalaust jafntefli í fyrri leik liðanna vann Southampton 2-1 sigur í gær og tryggði sér sæti í úrsltaleiknum gegn Hull á Wembley þann 23.maí næstkomandi.
Blaðamannafundir knattspyrnustjóra liðanna voru alls ekki sambærilegir eftir leik í gær. Niðurbrotinn stjóri Middlesborough, Kim Hellberg, sagði málið skammarlegt.
„Ég hef starfað í fimmtán ár sem þjálfari og reynt að komast í ensku úrvalsdeildina. Það hefur verið minn draumur,“ sagði Hellberg á blaðamannafundi eftir leik. „Þetta mál er skammarlegt. Gerir mig mjög sorgmæddann
Saumað var að Tonda Eckert, stjóra Southampton, og batt blaðamannafulltrúi Southampton enda á fundinn er Tonda var spurður beint út í það hvort hann væri svindlari?
Southampton's Tonda Eckert walked away from his press conference early after being asked if he is a 'cheat' following the Saints' 'spygate' saga that surrounds their play-off clash with Middlesbrough. pic.twitter.com/qsc8rjnZ3n— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 13, 2026
„Sýndu smá virðingu,“ mátti heyra blaðamannafulltrúa Southampton segja er Eckert stóð upp og yfirgaf fundinn. Southampton hefur hafið innri skoðun á málinu og segist í góðu samstarfi við EFL.