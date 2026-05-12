Jamie Carragher segir engan vafa á því að brotið hafi verið á David Raya, markverði Arsenal, í markinu sem var dæmt af West Ham United í leik liðanna í ensku úrvalsdeildinni á sunnudaginn.
Eitt stærsta augnablik tímabilsins í ensku úrvalsdeildinni kom í uppbótartíma leiks West Ham og Arsenal í fyrradag. Callum Wilson hélt þá að hann hefði jafnað í 1-1 en eftir nokkuð langa bið var markið dæmt af vegna brots Pablo á Raya.
Dómurinn var stór og þýðingarmikill, bæði í topp- og botnbaráttunni, en réttur að mati Carraghers.
„Gleymið þessu augljósa. Þetta tók svona langan tíma því það var svo margt að skoða. Pressan sem fylgir þessari ákvörðun, hvaða þýðingu hún hafði, ekki bara fyrir þessi tvö lið, heldur einnig Manchester City og Tottenham, er svo mikil að ég held að enginn ætti að kvarta yfir því hversu langan tíma þetta tók,“ sagði Carragher í Monday Night Football á Sky Sports í gær.
„Komust þeir að réttri niðurstöðu? Já. Það eru tveir hópar fólks sem fannst þetta ekki vera brot. Þeir sem hafa tengsl við City og West Ham og þeir sem vilja ekki að Arsenal vinni deildina. Ástæðan fyrir öllu uppþotinu er að það eru svo margir sem vilja ekki að Arsenal verði meistari.“
Carragher gefur lítið fyrir þau rök að Arsenal beiti öllum mögulegum brögðum í föstum leikatriðum og komist upp með meira í þeim efnum en andstæðingar þeirra.
„Þú getur ekki gripið í hönd markvarðar og stöðvað hann í að lyfta höndinni. Það getur ekki gerst. Fólk er vælandi á samfélagsmiðlum og alls staðar: Arsenal kemst upp með allt. Mér finnst þeir ekki gera það,“ sagði Carragher.
Leandro Trossard skoraði eina mark leiksins á Lundúnaleikvanginum í fyrradag en skömmu áður varði Raya frábærlega frá Mateus Fernandes. Arsenal er með fimm stiga forskot á toppi ensku úrvalsdeildarinnar en City getur minnkað það niður í tvö stig með sigri á Crystal Palace annað kvöld.
Eftir að hafa tapað fyrir City, 2-1, 19. apríl hefur Arsenal unnið þrjá deildarleiki í röð án þess að fá á sig mark.
Næsti leikur Arsenal er gegn Burnley á Emirates á mánudaginn kemur.
Markið sem var dæmt af West Ham United í leiknum gegn Arsenal í ensku úrvalsdeildinni var að sjálfsögðu til umræðu í Sunnudagsmessunni. Að mati sérfræðinga hennar komst dómari leiksins að réttri niðurstöðu.
Spánverjinn David Raya tryggði sér í gær gullhanskann í ensku úrvalsdeildinni er hann hélt hreinu í sigri Arsenal á West Ham. Hann hefur haldið hreinu 18 sinnum í vetur.
Það er búið að rífast mikið um VAR-dóminn umdeilda í leik West Ham og Arsenal í gær og það verður líklega gert næstu vikurnar.
Forráðamenn West Ham munu hafa samband við dómaranefnd ensku deildanna í ljósi jöfnunarmarks liðsins sem dæmt var af undir lok 1-0 taps fyrir Arsenal í ensku úrvalsdeildinni í gær. Markið gæti haft mikið að segja um bæði titilbaráttuna sem og vonir West Ham um að halda sæti liðsins í deildinni.
„Ég á aldrei eftir að gleyma þessum degi og þessari tölu,“ sagði Mikel Arteta, stjóri Arsenal, eftir 1-0 sigurinn gegn West Ham í dag sem færði liðið afar nálægt langþráðum Englandsmeistaratitli.
Arsenal er tveimur sigrum frá því að verða Englandsmeistari í fyrsta sinn í 22 ár, eftir óhemju dramatískan 1-0 sigur gegn West Ham í Lundúnaslag í dag.