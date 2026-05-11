Úr fótboltalandsliðinu í krikketlandsliðið

Fyrrum landsliðsmarkvörður enska landsliðsins í fótbolta er nú kominn í enska krikketlandsliðið.
Nigel Martyn spilaði 23 landsleiki fyrir fótboltalandsliðið á sínum ferli. Hann var aftur á móti einnig góður í krikket og er nú kominn í krikketlandsliðið. Reyndar öldungalandsliðið en Martyn hefur verið valinn í 60 ára landsliðið. Hann verður einmitt sextugur í sumar.
„Þetta er mjög sérstakt. Þegar ég var atvinnumaður í fótbolta mátti ég ekki spila krikket. Það er eðlilega hætta á að fingurbrotna,“ sagði Martyn kátur en hann byrjaði aftur í krikket 2011. Fimm árum eftir að fótboltaferlinum lauk.
Hann spilaði með Crystal Palace frá 1989 til 1996. Þá fór hann til Leeds og varði mark þeirra til 2003. Síðustu þrjú ár ferilsins var hann hjá Everton. Hann spilaði 666 deildarleiki á ferlinum.
Martyn var í landsliðshópi Englands á HM 1998 og 2002. Þar sat hann á bekknum á meðan David Seaman lét ljós sitt skína.
„Það væri meiriháttar að ná að spila á HM í krikket. Ég held áfram minni vegferð og vona það besta.“