Ákvörðunin um að dæma mark af West Ham í uppbótartíma gegn Arsenal í gær gæti haft gríðarleg áhrif á það hvaða lið verður Englandsmeistari í fótbolta og hvaða lið fylgir Burnley og Wolves niður í B-deild.
Arsenal vann leikinn 1-0, með marki frá Leandro Trossard á 83. mínútu, skömmu eftir mikla hetjumarkvörslu David Raya.
Í uppbótartímanum var svo mikið havarí þegar West Ham skoraði eftir hornspyrnu en markið var á endanum dæmt af vegna brots Pablo á Raya.
Sigurinn færir Arsenal fimm stiga forskot á Manchester City nú þegar Arsenal á tvo leiki eftir, gegn Burnley og Crystal Palace, en City þrjá.
Tap West Ham þýðir jafnframt að liðið er í fallsæti, stigi á eftir Tottenham sem nú á leik til góða við Leeds í kvöld. Tap West Ham þýðir líka að sæti Nottingham Forest og Leeds er endanlega tryggt og aðeins Tottenham eða West Ham gæti fylgt Burnley og Wolves niður.