Enski boltinn

Sjáðu risa­at­vikið í lokin, vörslu Raya og mark Trossards

Sindri Sverrisson skrifar
David Raya reynir að teygja sig í boltann en Pablo heldur í hönd hans eins og sjá má, í aðdraganda marksins sem dæmt var af West Ham.
David Raya reynir að teygja sig í boltann en Pablo heldur í hönd hans eins og sjá má, í aðdraganda marksins sem dæmt var af West Ham. Getty/Alex Pantling

Ákvörðunin um að dæma mark af West Ham í uppbótartíma gegn Arsenal í gær gæti haft gríðarleg áhrif á það hvaða lið verður Englandsmeistari í fótbolta og hvaða lið fylgir Burnley og Wolves niður í B-deild.

Öll helstu atvik úr Lundúnaslagnum í gær má sjá í spilaranum hér að neðan.

Klippa: West Ham - Arsenal 0-1

Arsenal vann leikinn 1-0, með marki frá Leandro Trossard á 83. mínútu, skömmu eftir mikla hetjumarkvörslu David Raya.

Í uppbótartímanum var svo mikið havarí þegar West Ham skoraði eftir hornspyrnu en markið var á endanum dæmt af vegna brots Pablo á Raya.

Sigurinn færir Arsenal fimm stiga forskot á Manchester City nú þegar Arsenal á tvo leiki eftir, gegn Burnley og Crystal Palace, en City þrjá.

Tap West Ham þýðir jafnframt að liðið er í fallsæti, stigi á eftir Tottenham sem nú á leik til góða við Leeds í kvöld. Tap West Ham þýðir líka að sæti Nottingham Forest og Leeds er endanlega tryggt og aðeins Tottenham eða West Ham gæti fylgt Burnley og Wolves niður.

Enski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið