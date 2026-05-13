Enski boltinn

Benóný Breki fer á Wembley

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Benóný Breki er á leiðinni á Wembley. 
James Gill - Danehouse/Getty Images

Benóný Breki Andrésson og félagar í Stockport County eru á leið í úrslitaleik á Wembley upp á sæti í ensku Championship deildinni. Þetta varð ljóst eftir samanlagðan 3-0 sigur í undanúrslitaeinvíginu gegn Stevenage.

Stockport fagnaði 0-1 sigri á útivelli í fyrri leiknum og vann seinni leikinn 2-0 á heimavelli í kvöld. Kyle Wootton og Louie Barry skoruðu mörk Stockport, bæði í fyrri hálfleik.

Stockport mun því mæta annað hvort Bolton eða Bradford í úrslitaleiknum á Wembley þann 25. maí. Staðan í því einvígi er 1-0 fyrir Bolton og seinni leikurinn fer fram á morgun.

Sigurvegari úrslitaleiksins mun svo fylgja Lincoln City og Cardiff City upp í Championship deildina.

Benóný Breki spilaði tvær mínútur í kvöld og eina mínútu í fyrri leiknum gegn Stevenage. Hann er nýstiginn upp úr meiðslum sem hrjáðu hann síðan í janúar en Benóný skoraði nýlega í leiknum sem tryggði Stockport sæti í umspilinu.

