Enska fótboltafélagið Liverpool hefur birt myndir af minnisvarða sem það hyggst reisa í grennd við heimavöll þess Anfield. Heiðra á minningu bræðranna Diogo Jota og André Silva sem létust í bílslysi í júlí síðastliðnum.
Verkið ber heitið 20 að eilífu (e. Forever 20) og samkvæmt yfirlýsingu Liverpool er því ætlað að fanga líf bræðranna, ást þeirra og samtöðu. Auk virðingar fjölskyldu, liðsfélaga og stuðningsmanna um allan heim.
Það er í lögun hjarta, sem er vísun til frægs fagns Jota, og þá má sjá tölurnar 20, sem Jota bar á bakinu, og 30, sem Silva bar, frá mismunandi sjónarhornum á verkið.
Það verður reist við götu 97, í nánd við Anfield, á bletti þar sem stuðningsmenn heiðruðu minningu Jota í sumar. Þar söfnuðust saman fjöldinn allur af blómum, treflum og hvers kyns öðru, líkt og sjá má á myndinni efst.
Að neðan má sjá mynd af minnisvarðanum sem reistur verður.